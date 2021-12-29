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إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار والضباب

مواطنون طالبوا بالاستفادة من اللوحات الإلكترونية بالإعلان عن تحويل مسارات الطرق

أعادت الجهات المختصة، فتحَ طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازيًا لقرابة الـ 8 ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف.

وتفصيلاً، جاء ذلك وسط مطالبات المواطنين بالاستفادة من اللوحات الإلكترونية داخل العاصمة المقدسة أو محافظة الطائف بالإعلان عن فتح أو إغلاق طريق الهدا لتحويل مسارهم إلى طريق السيل إن لازم الأمر بدلاً من قطع مسافة أو الانتظار الطويل لفتح الطريق.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبّهت الجهات المعنية إلى إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار على الهدا، وتكون كميات كثيفة من الضباب.

وشهدت محافظة الطائف هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وضباب كثيف على مركز الهدا.

سعود الدعجاني جدة فهد العتيبي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار والضباب
سبق

أعادت الجهات المختصة، فتحَ طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازيًا لقرابة الـ 8 ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف.

وتفصيلاً، جاء ذلك وسط مطالبات المواطنين بالاستفادة من اللوحات الإلكترونية داخل العاصمة المقدسة أو محافظة الطائف بالإعلان عن فتح أو إغلاق طريق الهدا لتحويل مسارهم إلى طريق السيل إن لازم الأمر بدلاً من قطع مسافة أو الانتظار الطويل لفتح الطريق.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبّهت الجهات المعنية إلى إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار على الهدا، وتكون كميات كثيفة من الضباب.

وشهدت محافظة الطائف هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وضباب كثيف على مركز الهدا.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:37 AM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:05 AM

إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار والضباب

مواطنون طالبوا بالاستفادة من اللوحات الإلكترونية بالإعلان عن تحويل مسارات الطرق

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مجموعة من المحررين - الرياض
0
1,173

أعادت الجهات المختصة، فتحَ طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازيًا لقرابة الـ 8 ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف.

وتفصيلاً، جاء ذلك وسط مطالبات المواطنين بالاستفادة من اللوحات الإلكترونية داخل العاصمة المقدسة أو محافظة الطائف بالإعلان عن فتح أو إغلاق طريق الهدا لتحويل مسارهم إلى طريق السيل إن لازم الأمر بدلاً من قطع مسافة أو الانتظار الطويل لفتح الطريق.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبّهت الجهات المعنية إلى إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار على الهدا، وتكون كميات كثيفة من الضباب.

وشهدت محافظة الطائف هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وضباب كثيف على مركز الهدا.

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