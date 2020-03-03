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"الوزراء الكويتي": تعليق العمرة جاء للحفاظ على الأراضي المقدَّسة وسلامة ضيوف الرحمن

نوه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمواجهة فيروس كورونا

نوه مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وذلك بتعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، أعرب مجلس الوزراء عن تفهُّم دولة الكويت، وتأييدها لكل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدينية، وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.

مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الصباح فيروس كورونا الجديد العمرة زيارة المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوزراء الكويتي": تعليق العمرة جاء للحفاظ على الأراضي المقدَّسة وسلامة ضيوف الرحمن
سبق

نوه مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وذلك بتعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، أعرب مجلس الوزراء عن تفهُّم دولة الكويت، وتأييدها لكل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدينية، وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
01:13 AM

"الوزراء الكويتي": تعليق العمرة جاء للحفاظ على الأراضي المقدَّسة وسلامة ضيوف الرحمن

نوه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمواجهة فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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نوه مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وذلك بتعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، أعرب مجلس الوزراء عن تفهُّم دولة الكويت، وتأييدها لكل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدينية، وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.

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