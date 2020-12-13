وزير الصحة الأمريكي يعلن بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا

أليكس عازار: هناك فريق مختص سيقوم بالمراقبة وإيصالها إلى جميع الولايات

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار؛ اليوم الأحد، بدء توزيع اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، المعتمد في الولايات المتحدة.

وقال الوزير الأمريكي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "تويتر": "بدأنا الآن بتوزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، مشيراً إلى وجود فريق مختص سيقوم بمراقبة وإيصال اللقاح.

ووفق "روسيا اليوم" أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح الذي طوّرته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، يوم الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ باستخدام هذا اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولاً، مع تخزين الكمية نفسها منه، تمهيداً لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولاً.

ولم يتضح بعد ما الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبية ونزلاء دور المسنين.