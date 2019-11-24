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"صنع في السعودية" يعقد ورشة عمل "تسوية المنازعات"

لتعزيز دور ومكانة الشركات الوطنية بمختلف القطاعات

نظّم برنامج "صنع في السعودية" ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية للمصدرين الحلول والخيارات"، بحضور عددٍ من أعضاء البرنامج من الشركات الوطنية، ضمن برامج تبادل المعرفة التي يقدمها البرنامج وشركاؤه لتعزيز دور ومكانة الشركات الوطنية بمختلف القطاعات.

الورشة تناولت أهم وآخر التحديثات التي طرأت على صناعة التحكيم التجاري في المملكة، وخدمات بدائل تسوية المنازعات المُقدمة من المركز السعودي للتحكيم التجاري لقطاع التصدير والمصدرين، والتي يسعى من خلالها إلى تسوية المنازعات وفق المعايير الدولية، لرفع مستوى الوعي في هذا المجال، وإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، والتي تتوافق مع مساعي وأهداف برنامج "صنع في السعودية" لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صنع في السعودية" يعقد ورشة عمل "تسوية المنازعات"
سبق

نظّم برنامج "صنع في السعودية" ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية للمصدرين الحلول والخيارات"، بحضور عددٍ من أعضاء البرنامج من الشركات الوطنية، ضمن برامج تبادل المعرفة التي يقدمها البرنامج وشركاؤه لتعزيز دور ومكانة الشركات الوطنية بمختلف القطاعات.

الورشة تناولت أهم وآخر التحديثات التي طرأت على صناعة التحكيم التجاري في المملكة، وخدمات بدائل تسوية المنازعات المُقدمة من المركز السعودي للتحكيم التجاري لقطاع التصدير والمصدرين، والتي يسعى من خلالها إلى تسوية المنازعات وفق المعايير الدولية، لرفع مستوى الوعي في هذا المجال، وإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، والتي تتوافق مع مساعي وأهداف برنامج "صنع في السعودية" لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
11:35 PM

"صنع في السعودية" يعقد ورشة عمل "تسوية المنازعات"

لتعزيز دور ومكانة الشركات الوطنية بمختلف القطاعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّم برنامج "صنع في السعودية" ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية للمصدرين الحلول والخيارات"، بحضور عددٍ من أعضاء البرنامج من الشركات الوطنية، ضمن برامج تبادل المعرفة التي يقدمها البرنامج وشركاؤه لتعزيز دور ومكانة الشركات الوطنية بمختلف القطاعات.

الورشة تناولت أهم وآخر التحديثات التي طرأت على صناعة التحكيم التجاري في المملكة، وخدمات بدائل تسوية المنازعات المُقدمة من المركز السعودي للتحكيم التجاري لقطاع التصدير والمصدرين، والتي يسعى من خلالها إلى تسوية المنازعات وفق المعايير الدولية، لرفع مستوى الوعي في هذا المجال، وإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، والتي تتوافق مع مساعي وأهداف برنامج "صنع في السعودية" لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

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