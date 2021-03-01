سماع دوي انفجارات بسماء محيط دمشق.. وأنباء عن عدوان إسرائيلي

"سانا": القوات الإسرائيلية اختطفت راعيًا بريف القنيطرة الجنوبي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء محيط مدينة دمشق وسط أنباء عن عدوان إسرائيلي جديد.

وتفصيلاً، قالت الوكالة السورية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق، وفق "روسيا اليوم".

وفي غضون ذلك، أعلنت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد (17 عامًا) من أبناء قرية العشة أثناء رعيه الماشية في حرش كودة بريف القنيطرة الجنوبي قرب خط فض الاشتباك".

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، وفق "سبوتنيك".

وأضاف المصدر بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

من جهته، قال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي نفّذ عدوانًا جويًّا في تمام الساعة الـ10:16 من مساء اليوم من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض الأهداف في محيط دمشق".