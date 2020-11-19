"تطمن" في القصيم.. أكثر من 112 ألف مستفيد و18 عيادة
موزعة ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة
انتفع من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، 112055 شخصًا منذ بدء العمل.
وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
"تطمن" في القصيم.. أكثر من 112 ألف مستفيد و18 عيادة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-19
انتفع من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، 112055 شخصًا منذ بدء العمل.
وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
11:13 AM
"تطمن" في القصيم.. أكثر من 112 ألف مستفيد و18 عيادة
موزعة ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة
انتفع من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، 112055 شخصًا منذ بدء العمل.
وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.