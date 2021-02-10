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"التعاون الإسلامي" تندّد باستهداف الحوثي المدنيين في المملكة

"العثيمين" يجدّد دعم المنظمة للسعودية في إجراءات حماية أمنها

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين المدنية في المملكة بطائرتين دون طيار "مفخختين"، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدّد "العثيمين" إدانة المنظمة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد، في الوقت ذاته، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تندّد باستهداف الحوثي المدنيين في المملكة
سبق

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين المدنية في المملكة بطائرتين دون طيار "مفخختين"، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدّد "العثيمين" إدانة المنظمة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد، في الوقت ذاته، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
03:21 PM

"التعاون الإسلامي" تندّد باستهداف الحوثي المدنيين في المملكة

"العثيمين" يجدّد دعم المنظمة للسعودية في إجراءات حماية أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين المدنية في المملكة بطائرتين دون طيار "مفخختين"، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدّد "العثيمين" إدانة المنظمة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد، في الوقت ذاته، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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