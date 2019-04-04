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أمير عسير: الشباب الأساس المتين للوطن

قال: القيادة ترعاهم كونهم الثروة الحقيقية

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز: إن القيادة الرشيدة تولي الشباب جُلّ الاهتمام والرعاية؛ كونهم الثروة الحقيقية والأساس المتين الذي يعتمد عليه الوطن.

وأضاف، خلال لقائه عددًا من منسوبي التعليم بمتوسطة وثانوية الأمواه بمحافظة الأمواه: أنه حان دور الشباب لتكملة المسيرة للرقي بوطنهم في شتى المجالات.

وعقد أمير منطقة عسير اجتماعًا مع عدد من قادة المدارس والمعلمين والطلاب بالأمواه، مستمعًا إلى احتياجاتهم التعليمية وآرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها الرقي بالمنظومة التعليمية في المحافظة.

وأشار خلال الاجتماع إلى أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله -، دائمًا تؤكد أهمية إشراك الشباب والفتيات في كل ما من شأنه الرقي بالوطن؛ كونهم المحور الرئيس لكل ما من شأنه التنمية الشاملة للوطن وفق رؤيتها الوطنية المباركة 2030.

وأوضح أنه يسعى أن يكون شباب وفتيات منطقة عسير، أنموذجًا، من خلال ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لدفع أبنائها للتميز ليكونوا عنصرًا فاعلاً في الرقي بوطنهم في شتى المجالات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير عسير: الشباب الأساس المتين للوطن
سبق

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز: إن القيادة الرشيدة تولي الشباب جُلّ الاهتمام والرعاية؛ كونهم الثروة الحقيقية والأساس المتين الذي يعتمد عليه الوطن.

وأضاف، خلال لقائه عددًا من منسوبي التعليم بمتوسطة وثانوية الأمواه بمحافظة الأمواه: أنه حان دور الشباب لتكملة المسيرة للرقي بوطنهم في شتى المجالات.

وعقد أمير منطقة عسير اجتماعًا مع عدد من قادة المدارس والمعلمين والطلاب بالأمواه، مستمعًا إلى احتياجاتهم التعليمية وآرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها الرقي بالمنظومة التعليمية في المحافظة.

وأشار خلال الاجتماع إلى أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله -، دائمًا تؤكد أهمية إشراك الشباب والفتيات في كل ما من شأنه الرقي بالوطن؛ كونهم المحور الرئيس لكل ما من شأنه التنمية الشاملة للوطن وفق رؤيتها الوطنية المباركة 2030.

وأوضح أنه يسعى أن يكون شباب وفتيات منطقة عسير، أنموذجًا، من خلال ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لدفع أبنائها للتميز ليكونوا عنصرًا فاعلاً في الرقي بوطنهم في شتى المجالات.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
06:58 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
07:52 PM

أمير عسير: الشباب الأساس المتين للوطن

قال: القيادة ترعاهم كونهم الثروة الحقيقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز: إن القيادة الرشيدة تولي الشباب جُلّ الاهتمام والرعاية؛ كونهم الثروة الحقيقية والأساس المتين الذي يعتمد عليه الوطن.

وأضاف، خلال لقائه عددًا من منسوبي التعليم بمتوسطة وثانوية الأمواه بمحافظة الأمواه: أنه حان دور الشباب لتكملة المسيرة للرقي بوطنهم في شتى المجالات.

وعقد أمير منطقة عسير اجتماعًا مع عدد من قادة المدارس والمعلمين والطلاب بالأمواه، مستمعًا إلى احتياجاتهم التعليمية وآرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها الرقي بالمنظومة التعليمية في المحافظة.

وأشار خلال الاجتماع إلى أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله -، دائمًا تؤكد أهمية إشراك الشباب والفتيات في كل ما من شأنه الرقي بالوطن؛ كونهم المحور الرئيس لكل ما من شأنه التنمية الشاملة للوطن وفق رؤيتها الوطنية المباركة 2030.

وأوضح أنه يسعى أن يكون شباب وفتيات منطقة عسير، أنموذجًا، من خلال ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لدفع أبنائها للتميز ليكونوا عنصرًا فاعلاً في الرقي بوطنهم في شتى المجالات.

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