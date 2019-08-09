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شاهد.. متطوعات ومتطوعون من جامعة الطائف يرحّبون بالحجاج بطريقتهم

في مبادرة لاقت استحسان ضيوف الرحمن ورسمت ملامح السرور على محيَّاهم

شارك نحو ٣٠ متطوعاً ومتطوعة، يمثلون فرقاً تطوعية عدة بجامعة الطائف؛ في مبادرة "الترحيب بضيف الرحمن"، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، وذلك بمطار الطائف الدولي.

وانطلقت المبادرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق الخامس من شهر ذي الحجة الجاري، وستستكمل فعالياتها بتوديع الحجاج من مطار الطائف الدولي حتى نهاية شهر ذي الحجة.

واستقبل المتطوعون والمتطوعات المشاركون في المبادرة، ضيوف الرحمن القادمين عبر المطار بعبارات الترحيب والدعوات الطيبة لهم بحج مبرور وذنب مغفور، وقدموا لهم الهدايا التذكارية بالمناسبة.

ولاقت المبادرة استحسان الحجاج القادمين؛ إذ ارتسمت في المقابل ملامح الفرح والسرور على محيَّاهم، واعتبروا حسن الاستقبال ذكرى جميلة يحملونها إلى بلدانهم عند عودتهم بعد أداء مناسك الحج.

وتهدف مبادرة "الترحيب بضيف الرحمن" إلى استقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر مطار الطائف والترحيب بهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وإظهار حسن الضيافة بأفضل أوجه.

كما تهدف المبادرة إلى إثراء تجربة الحجاج، وجعلها رحلة خالدة في نفوسهم وذكرياتهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. متطوعات ومتطوعون من جامعة الطائف يرحّبون بالحجاج بطريقتهم
سبق

شارك نحو ٣٠ متطوعاً ومتطوعة، يمثلون فرقاً تطوعية عدة بجامعة الطائف؛ في مبادرة "الترحيب بضيف الرحمن"، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، وذلك بمطار الطائف الدولي.

وانطلقت المبادرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق الخامس من شهر ذي الحجة الجاري، وستستكمل فعالياتها بتوديع الحجاج من مطار الطائف الدولي حتى نهاية شهر ذي الحجة.

واستقبل المتطوعون والمتطوعات المشاركون في المبادرة، ضيوف الرحمن القادمين عبر المطار بعبارات الترحيب والدعوات الطيبة لهم بحج مبرور وذنب مغفور، وقدموا لهم الهدايا التذكارية بالمناسبة.

ولاقت المبادرة استحسان الحجاج القادمين؛ إذ ارتسمت في المقابل ملامح الفرح والسرور على محيَّاهم، واعتبروا حسن الاستقبال ذكرى جميلة يحملونها إلى بلدانهم عند عودتهم بعد أداء مناسك الحج.

وتهدف مبادرة "الترحيب بضيف الرحمن" إلى استقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر مطار الطائف والترحيب بهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وإظهار حسن الضيافة بأفضل أوجه.

كما تهدف المبادرة إلى إثراء تجربة الحجاج، وجعلها رحلة خالدة في نفوسهم وذكرياتهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
05:07 PM

شاهد.. متطوعات ومتطوعون من جامعة الطائف يرحّبون بالحجاج بطريقتهم

في مبادرة لاقت استحسان ضيوف الرحمن ورسمت ملامح السرور على محيَّاهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شارك نحو ٣٠ متطوعاً ومتطوعة، يمثلون فرقاً تطوعية عدة بجامعة الطائف؛ في مبادرة "الترحيب بضيف الرحمن"، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، وذلك بمطار الطائف الدولي.

وانطلقت المبادرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق الخامس من شهر ذي الحجة الجاري، وستستكمل فعالياتها بتوديع الحجاج من مطار الطائف الدولي حتى نهاية شهر ذي الحجة.

واستقبل المتطوعون والمتطوعات المشاركون في المبادرة، ضيوف الرحمن القادمين عبر المطار بعبارات الترحيب والدعوات الطيبة لهم بحج مبرور وذنب مغفور، وقدموا لهم الهدايا التذكارية بالمناسبة.

ولاقت المبادرة استحسان الحجاج القادمين؛ إذ ارتسمت في المقابل ملامح الفرح والسرور على محيَّاهم، واعتبروا حسن الاستقبال ذكرى جميلة يحملونها إلى بلدانهم عند عودتهم بعد أداء مناسك الحج.

وتهدف مبادرة "الترحيب بضيف الرحمن" إلى استقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر مطار الطائف والترحيب بهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وإظهار حسن الضيافة بأفضل أوجه.

كما تهدف المبادرة إلى إثراء تجربة الحجاج، وجعلها رحلة خالدة في نفوسهم وذكرياتهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن.

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