أفغانستان.. حصيلة إصابات "كورونا" تتجاوز الـ5 آلاف

مخاوف من ارتفاع عدد المرضى مع زيادة الفحص

تخطى عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في أفغانستان خمسة آلاف شخص، بحسب ما أعلنت اليوم (الأربعاء)، السلطات الصحية في البلاد، التي تشكل عاصمتها كابول بؤرة للوباء.

وأوضح مسؤولو القطاع الصحي أنهم أجروا 18724 فحصاً لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، أظهرت إصابة 5226 شخصاً بالوباء، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وفي حين لا تزال الحصيلة الرسمية للوفيات متدنية مع 132 حالة مسجّلة، يخشى خبراء أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيراً في أعداد الإصابات والوفيات مع تزايد الفحوص.

ويعتقد أن الفيروس وصل إلى أفغانستان عبر ولاية هرات في غرب البلاد مع عودة آلاف المهاجرين من إيران، الدولة الأكثر تضررا من "كوفيد-19" في المنطقة.