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كراني عن طقس الأحد: بداية عدم استقرار أدّت إلى تراكم سحابي

قال: غيوم على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا مُمطرة

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ أن الحالة الجوية تشهد بداية عدم استقرار أدت لبداية تراكم سحابي على الحدود الشمالية، الجوف، حائل، شمال الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بداية عدم استقرار أدّت لبداية تراكم سحابي على الحدود الشمالية، الجوف، حائل، شمال الوسطى، غربها وشمال غربها، وتحرُّك للشمالية الشرقية مع فرصة خلايا رعدية ممطرة بعون الله تعالى.. وغائم لغائم جزئي على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة، والله أعلم.. اللهم أغثنا.

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كراني عن طقس الأحد: بداية عدم استقرار أدّت إلى تراكم سحابي
سبق

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ أن الحالة الجوية تشهد بداية عدم استقرار أدت لبداية تراكم سحابي على الحدود الشمالية، الجوف، حائل، شمال الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بداية عدم استقرار أدّت لبداية تراكم سحابي على الحدود الشمالية، الجوف، حائل، شمال الوسطى، غربها وشمال غربها، وتحرُّك للشمالية الشرقية مع فرصة خلايا رعدية ممطرة بعون الله تعالى.. وغائم لغائم جزئي على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة، والله أعلم.. اللهم أغثنا.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
08:35 AM

كراني عن طقس الأحد: بداية عدم استقرار أدّت إلى تراكم سحابي

قال: غيوم على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا مُمطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ أن الحالة الجوية تشهد بداية عدم استقرار أدت لبداية تراكم سحابي على الحدود الشمالية، الجوف، حائل، شمال الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بداية عدم استقرار أدّت لبداية تراكم سحابي على الحدود الشمالية، الجوف، حائل، شمال الوسطى، غربها وشمال غربها، وتحرُّك للشمالية الشرقية مع فرصة خلايا رعدية ممطرة بعون الله تعالى.. وغائم لغائم جزئي على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة، والله أعلم.. اللهم أغثنا.

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