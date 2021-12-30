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رئيس تحرير مجلة "مانجا" العربية لـ"سبق": مشروعنا  طموح يستهدف 180 مليون عربي

"عصام بخاري": نسعى لتمكين الخيال ونشر ثقافة القراءة

تواصل مجلة "مانجا" العربية استقبال زوارها في البوابة الجنوبية بمنطقة بوليفارد رياض سيتي يوميًا إلى 6 من يناير المقبل، وذلك من الساعة 5 مساء إلى 12 صباحًا، وتتضمن الفعالية تقديم برامج ورش عمل وتجارب وفعاليات، والنسخ المجانية من مجلات مانجا للصغار ومانجا للشباب.

وقال الدكتور عصام أمان الله بخاري رئيس تحرير مجلة "مانجا" العربية لـ"سبق": المجلة مشروع طموح أطلقته المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام يستهدف 180 مليون نسمة في العالم العربي؛ بهدف تمكين الخيال ونشر ثقافة القراءة بين هذه الأجيال.

وأضاف: نؤمن بأنه من خلال "المانجا" يمكن أن نلهم ونصنع الأجيال سواء عبر مجلة الصغار والشباب، أو عبر التطبيق الإلكتروني والمجلات المطبوعة، بحيث تكون أجيالاً ناجحة تسهم في صناعة المستقبل الزاهر لأوطانها في السعودية والعالم العربي.

يذكر أن "مانجا العربية" أطلقت مجلة "مانجا العربية للصغار"، في سبتمبر الماضي، وهي معنية بتوفير محتوى مناسب للأعمار ما بين 10 إلى 15 عاماً، والتي تُتاح مجاناً بنسخ مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية عبر تطبيق رقمي خاص يُسمى "مانجا للصغار"، لتوفير تجربة ممتعة وآمنة، وتقديم محتوى راقٍ بلغة عربية بسيطة مطعَّمة ببعض الكلمات والتعابير.

وتتوفّر المجلة أيضًا بنسختيْها المطبوعة والرقمية مجانًا لكل المدارس الابتدائية والمتوسطة، في إطار مذكرة تعاون مع وزارة التعليم.

وأطلقت النسخة الشبابية من مجلة "مانجا العربية" المصممة للقراء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق، حيث تقدم محتوى إبداعيًا سعوديًا وعربيًا أصليًا، ومفاهيم وشخصيات مطورة حديثًا، بالإضافة إلى قصص المانجا اليابانية المترجمة إلى العربية.

وتشمل الأعمال التي تقدمها مجلة "مانجا العربية للشباب" أعمالًا إبداعيةً أصيلة؛ منها “طال عمر الموتى”، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في أهمية البحث عن الحقيقة، والمضي قدمًا، والشجاعة، والصمود، والقوة. و"هائمون"، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في البحث عن الذات، والثقة بالأصدقاء، والصداقة، والتعاون، والشجاعة.

ويشمل المحتوى الإبداعي الذي تقدمه مجلة "مانجا العربية للشباب" أيضًا أعمالًا إبداعيةً مترجمةً من إبداعات المانجا اليابانية؛ وذلك من خلال شراكات لترخيص المحتوى مع شركات ودور نشر يابانية؛ منها كودانشا وشوئيشا، ومن تلك الأعمال المترجمة: Ajin؛ وVinland Saga؛ وThe Promised Neverland، وHaikyuu، وAttack on titan.

وتُتَاح مجلة "مانجا العربية للشباب" بنسخة مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية أسبوعية؛ عبر تطبيق خاص يُمكن تحميله مجانًا "مانجا للشباب"، ويوفر تجربة ممتعة وآمنة، ويقدم محتوى إبداعيًا راقيًا بلغة عربية سلسة.

ويحرص مشروع "مانجا العربية"، عند توزيع مجلتي "مانجا العربية للصغار" و"مانجا العربية للشباب"، على عدم الخلط بين النسختين، والفصل الواضح بينهما؛ وذلك من خلال إرشادات توضح الفئة العمرية المناسبة لكل منهما، الأمر الذي ينطبق أيضًا على التطبيقات المخصصة لكلّ من المجلتين.m myMail for iOS

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس تحرير مجلة "مانجا" العربية لـ"سبق": مشروعنا  طموح يستهدف 180 مليون عربي
سبق

تواصل مجلة "مانجا" العربية استقبال زوارها في البوابة الجنوبية بمنطقة بوليفارد رياض سيتي يوميًا إلى 6 من يناير المقبل، وذلك من الساعة 5 مساء إلى 12 صباحًا، وتتضمن الفعالية تقديم برامج ورش عمل وتجارب وفعاليات، والنسخ المجانية من مجلات مانجا للصغار ومانجا للشباب.

وقال الدكتور عصام أمان الله بخاري رئيس تحرير مجلة "مانجا" العربية لـ"سبق": المجلة مشروع طموح أطلقته المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام يستهدف 180 مليون نسمة في العالم العربي؛ بهدف تمكين الخيال ونشر ثقافة القراءة بين هذه الأجيال.

وأضاف: نؤمن بأنه من خلال "المانجا" يمكن أن نلهم ونصنع الأجيال سواء عبر مجلة الصغار والشباب، أو عبر التطبيق الإلكتروني والمجلات المطبوعة، بحيث تكون أجيالاً ناجحة تسهم في صناعة المستقبل الزاهر لأوطانها في السعودية والعالم العربي.

يذكر أن "مانجا العربية" أطلقت مجلة "مانجا العربية للصغار"، في سبتمبر الماضي، وهي معنية بتوفير محتوى مناسب للأعمار ما بين 10 إلى 15 عاماً، والتي تُتاح مجاناً بنسخ مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية عبر تطبيق رقمي خاص يُسمى "مانجا للصغار"، لتوفير تجربة ممتعة وآمنة، وتقديم محتوى راقٍ بلغة عربية بسيطة مطعَّمة ببعض الكلمات والتعابير.

وتتوفّر المجلة أيضًا بنسختيْها المطبوعة والرقمية مجانًا لكل المدارس الابتدائية والمتوسطة، في إطار مذكرة تعاون مع وزارة التعليم.

وأطلقت النسخة الشبابية من مجلة "مانجا العربية" المصممة للقراء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق، حيث تقدم محتوى إبداعيًا سعوديًا وعربيًا أصليًا، ومفاهيم وشخصيات مطورة حديثًا، بالإضافة إلى قصص المانجا اليابانية المترجمة إلى العربية.

وتشمل الأعمال التي تقدمها مجلة "مانجا العربية للشباب" أعمالًا إبداعيةً أصيلة؛ منها “طال عمر الموتى”، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في أهمية البحث عن الحقيقة، والمضي قدمًا، والشجاعة، والصمود، والقوة. و"هائمون"، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في البحث عن الذات، والثقة بالأصدقاء، والصداقة، والتعاون، والشجاعة.

ويشمل المحتوى الإبداعي الذي تقدمه مجلة "مانجا العربية للشباب" أيضًا أعمالًا إبداعيةً مترجمةً من إبداعات المانجا اليابانية؛ وذلك من خلال شراكات لترخيص المحتوى مع شركات ودور نشر يابانية؛ منها كودانشا وشوئيشا، ومن تلك الأعمال المترجمة: Ajin؛ وVinland Saga؛ وThe Promised Neverland، وHaikyuu، وAttack on titan.

وتُتَاح مجلة "مانجا العربية للشباب" بنسخة مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية أسبوعية؛ عبر تطبيق خاص يُمكن تحميله مجانًا "مانجا للشباب"، ويوفر تجربة ممتعة وآمنة، ويقدم محتوى إبداعيًا راقيًا بلغة عربية سلسة.

ويحرص مشروع "مانجا العربية"، عند توزيع مجلتي "مانجا العربية للصغار" و"مانجا العربية للشباب"، على عدم الخلط بين النسختين، والفصل الواضح بينهما؛ وذلك من خلال إرشادات توضح الفئة العمرية المناسبة لكل منهما، الأمر الذي ينطبق أيضًا على التطبيقات المخصصة لكلّ من المجلتين.m myMail for iOS

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
05:59 PM

رئيس تحرير مجلة "مانجا" العربية لـ"سبق": مشروعنا  طموح يستهدف 180 مليون عربي

"عصام بخاري": نسعى لتمكين الخيال ونشر ثقافة القراءة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تواصل مجلة "مانجا" العربية استقبال زوارها في البوابة الجنوبية بمنطقة بوليفارد رياض سيتي يوميًا إلى 6 من يناير المقبل، وذلك من الساعة 5 مساء إلى 12 صباحًا، وتتضمن الفعالية تقديم برامج ورش عمل وتجارب وفعاليات، والنسخ المجانية من مجلات مانجا للصغار ومانجا للشباب.

وقال الدكتور عصام أمان الله بخاري رئيس تحرير مجلة "مانجا" العربية لـ"سبق": المجلة مشروع طموح أطلقته المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام يستهدف 180 مليون نسمة في العالم العربي؛ بهدف تمكين الخيال ونشر ثقافة القراءة بين هذه الأجيال.

وأضاف: نؤمن بأنه من خلال "المانجا" يمكن أن نلهم ونصنع الأجيال سواء عبر مجلة الصغار والشباب، أو عبر التطبيق الإلكتروني والمجلات المطبوعة، بحيث تكون أجيالاً ناجحة تسهم في صناعة المستقبل الزاهر لأوطانها في السعودية والعالم العربي.

يذكر أن "مانجا العربية" أطلقت مجلة "مانجا العربية للصغار"، في سبتمبر الماضي، وهي معنية بتوفير محتوى مناسب للأعمار ما بين 10 إلى 15 عاماً، والتي تُتاح مجاناً بنسخ مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية عبر تطبيق رقمي خاص يُسمى "مانجا للصغار"، لتوفير تجربة ممتعة وآمنة، وتقديم محتوى راقٍ بلغة عربية بسيطة مطعَّمة ببعض الكلمات والتعابير.

وتتوفّر المجلة أيضًا بنسختيْها المطبوعة والرقمية مجانًا لكل المدارس الابتدائية والمتوسطة، في إطار مذكرة تعاون مع وزارة التعليم.

وأطلقت النسخة الشبابية من مجلة "مانجا العربية" المصممة للقراء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق، حيث تقدم محتوى إبداعيًا سعوديًا وعربيًا أصليًا، ومفاهيم وشخصيات مطورة حديثًا، بالإضافة إلى قصص المانجا اليابانية المترجمة إلى العربية.

وتشمل الأعمال التي تقدمها مجلة "مانجا العربية للشباب" أعمالًا إبداعيةً أصيلة؛ منها “طال عمر الموتى”، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في أهمية البحث عن الحقيقة، والمضي قدمًا، والشجاعة، والصمود، والقوة. و"هائمون"، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في البحث عن الذات، والثقة بالأصدقاء، والصداقة، والتعاون، والشجاعة.

ويشمل المحتوى الإبداعي الذي تقدمه مجلة "مانجا العربية للشباب" أيضًا أعمالًا إبداعيةً مترجمةً من إبداعات المانجا اليابانية؛ وذلك من خلال شراكات لترخيص المحتوى مع شركات ودور نشر يابانية؛ منها كودانشا وشوئيشا، ومن تلك الأعمال المترجمة: Ajin؛ وVinland Saga؛ وThe Promised Neverland، وHaikyuu، وAttack on titan.

وتُتَاح مجلة "مانجا العربية للشباب" بنسخة مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية أسبوعية؛ عبر تطبيق خاص يُمكن تحميله مجانًا "مانجا للشباب"، ويوفر تجربة ممتعة وآمنة، ويقدم محتوى إبداعيًا راقيًا بلغة عربية سلسة.

ويحرص مشروع "مانجا العربية"، عند توزيع مجلتي "مانجا العربية للصغار" و"مانجا العربية للشباب"، على عدم الخلط بين النسختين، والفصل الواضح بينهما؛ وذلك من خلال إرشادات توضح الفئة العمرية المناسبة لكل منهما، الأمر الذي ينطبق أيضًا على التطبيقات المخصصة لكلّ من المجلتين.m myMail for iOS

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