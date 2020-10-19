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"المسعودي" متحدثًا رسميًا للتجمع الصحي بمكة

قررت الإدارة التنفيذية للموارد البشرية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، تكليف الإعلامي حاتم بن عبدالله المسعودي، لمهام وأعمال المتحدث الرسمي في التجمع الصحي بمكة.

يأتي ذلك، بالإضافة إلى مهامه الحالية مديرًا لإدارة التواصل في التجمع الصحي بمكة المكرمة، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمدينة الملك عبدالله الطبية.

ويملك "المسعودي" خبرة واسعة في مجال الإعلام والعلاقات العامة لأكثر من ١٦ عامًا، تنقل ما بين العمل الصحافي في أكبر الصحف السعودية بالإضافة إلى قيادة عدد من الإدارات والأقسام في العلاقات العامة.

كما أن "المسعودي" يكمل حاليًا مرحلة الماجستير في الإعلام بجامعة أم القرى، بالإضافة إلى كونه مدربًا معتمدًا في العلاقات العامة والإعلام وتطوير الذات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحصل الإعلامي حاتم المسعودي، على جائزة أفضل عمل صحافي في الحج على مستوى السعودية ٢٠١٣، بالإضافة إلى الموظف المتميز لسنوات عدة في المدينة الطبية.

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"المسعودي" متحدثًا رسميًا للتجمع الصحي بمكة
سبق

قررت الإدارة التنفيذية للموارد البشرية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، تكليف الإعلامي حاتم بن عبدالله المسعودي، لمهام وأعمال المتحدث الرسمي في التجمع الصحي بمكة.

يأتي ذلك، بالإضافة إلى مهامه الحالية مديرًا لإدارة التواصل في التجمع الصحي بمكة المكرمة، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمدينة الملك عبدالله الطبية.

ويملك "المسعودي" خبرة واسعة في مجال الإعلام والعلاقات العامة لأكثر من ١٦ عامًا، تنقل ما بين العمل الصحافي في أكبر الصحف السعودية بالإضافة إلى قيادة عدد من الإدارات والأقسام في العلاقات العامة.

كما أن "المسعودي" يكمل حاليًا مرحلة الماجستير في الإعلام بجامعة أم القرى، بالإضافة إلى كونه مدربًا معتمدًا في العلاقات العامة والإعلام وتطوير الذات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحصل الإعلامي حاتم المسعودي، على جائزة أفضل عمل صحافي في الحج على مستوى السعودية ٢٠١٣، بالإضافة إلى الموظف المتميز لسنوات عدة في المدينة الطبية.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
05:46 PM

"المسعودي" متحدثًا رسميًا للتجمع الصحي بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قررت الإدارة التنفيذية للموارد البشرية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، تكليف الإعلامي حاتم بن عبدالله المسعودي، لمهام وأعمال المتحدث الرسمي في التجمع الصحي بمكة.

يأتي ذلك، بالإضافة إلى مهامه الحالية مديرًا لإدارة التواصل في التجمع الصحي بمكة المكرمة، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمدينة الملك عبدالله الطبية.

ويملك "المسعودي" خبرة واسعة في مجال الإعلام والعلاقات العامة لأكثر من ١٦ عامًا، تنقل ما بين العمل الصحافي في أكبر الصحف السعودية بالإضافة إلى قيادة عدد من الإدارات والأقسام في العلاقات العامة.

كما أن "المسعودي" يكمل حاليًا مرحلة الماجستير في الإعلام بجامعة أم القرى، بالإضافة إلى كونه مدربًا معتمدًا في العلاقات العامة والإعلام وتطوير الذات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وحصل الإعلامي حاتم المسعودي، على جائزة أفضل عمل صحافي في الحج على مستوى السعودية ٢٠١٣، بالإضافة إلى الموظف المتميز لسنوات عدة في المدينة الطبية.

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