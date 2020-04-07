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بلاتر يعترف: "تدخل سياسي" منح قطر تنظيم مونديال 2022

اعترف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء بوجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 إلى قطر.

وأوضح بلاتر الذي تولى رئاسة الفيفا لمدة 17 عامًا أنه كان هناك اتفاق في اللجنة التنفيذية للفيفا يقضي بإسناد تنظيم مونديال 2018 إلى روسيا ومونديال 2022 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بلاتر: "بعد ذلك حصل تدخل سياسي لمنح حق استضافة مونديال 2022 إلى قطر هذا كل ما في الأمر".

وبحسب روايته للوقائع، يعد بلاتر أن فشل اتفاق إسناد استضافة مونديال 2022 للولايات المتحدة يعود لتدخل الحكومة الفرنسية في عهد رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي خلال مأدبة غداء مع مواطنه ميشال بلاتيني الذي كان حينها عضوًا في اللجنة التنفيذية للفيفا، ولطالما أكد بلاتيني، النجم السابق لمنتخب الديوك والذي اعترف بالتصويت لصالح قطر، أنه بدّل رأيه حتى قبل مأدبة الغداء هذه.

ووجّه الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين، الثلاثاء، تهمًا لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي ولاسيما من أمريكا الجنوبية بتلقي الرشى من أجل التصويت لروسيا وقطر لاستضافة مونديالي 2018 و2022.

مونديال 2022 جوزيف بلاتر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بلاتر يعترف: "تدخل سياسي" منح قطر تنظيم مونديال 2022
سبق

اعترف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء بوجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 إلى قطر.

وأوضح بلاتر الذي تولى رئاسة الفيفا لمدة 17 عامًا أنه كان هناك اتفاق في اللجنة التنفيذية للفيفا يقضي بإسناد تنظيم مونديال 2018 إلى روسيا ومونديال 2022 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بلاتر: "بعد ذلك حصل تدخل سياسي لمنح حق استضافة مونديال 2022 إلى قطر هذا كل ما في الأمر".

وبحسب روايته للوقائع، يعد بلاتر أن فشل اتفاق إسناد استضافة مونديال 2022 للولايات المتحدة يعود لتدخل الحكومة الفرنسية في عهد رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي خلال مأدبة غداء مع مواطنه ميشال بلاتيني الذي كان حينها عضوًا في اللجنة التنفيذية للفيفا، ولطالما أكد بلاتيني، النجم السابق لمنتخب الديوك والذي اعترف بالتصويت لصالح قطر، أنه بدّل رأيه حتى قبل مأدبة الغداء هذه.

ووجّه الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين، الثلاثاء، تهمًا لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي ولاسيما من أمريكا الجنوبية بتلقي الرشى من أجل التصويت لروسيا وقطر لاستضافة مونديالي 2018 و2022.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:32 PM

بلاتر يعترف: "تدخل سياسي" منح قطر تنظيم مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء بوجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 إلى قطر.

وأوضح بلاتر الذي تولى رئاسة الفيفا لمدة 17 عامًا أنه كان هناك اتفاق في اللجنة التنفيذية للفيفا يقضي بإسناد تنظيم مونديال 2018 إلى روسيا ومونديال 2022 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بلاتر: "بعد ذلك حصل تدخل سياسي لمنح حق استضافة مونديال 2022 إلى قطر هذا كل ما في الأمر".

وبحسب روايته للوقائع، يعد بلاتر أن فشل اتفاق إسناد استضافة مونديال 2022 للولايات المتحدة يعود لتدخل الحكومة الفرنسية في عهد رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي خلال مأدبة غداء مع مواطنه ميشال بلاتيني الذي كان حينها عضوًا في اللجنة التنفيذية للفيفا، ولطالما أكد بلاتيني، النجم السابق لمنتخب الديوك والذي اعترف بالتصويت لصالح قطر، أنه بدّل رأيه حتى قبل مأدبة الغداء هذه.

ووجّه الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين، الثلاثاء، تهمًا لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي ولاسيما من أمريكا الجنوبية بتلقي الرشى من أجل التصويت لروسيا وقطر لاستضافة مونديالي 2018 و2022.

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