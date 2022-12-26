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بالفيديو .. التحالف: مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف

بعد تنفيذ 40 استهدافًا في المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية

سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.

وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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بالفيديو .. التحالف: مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف
سبق

سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.

وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
04:50 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:47 AM

بالفيديو .. التحالف: مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف

بعد تنفيذ 40 استهدافًا في المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,495

سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.

وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,889
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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