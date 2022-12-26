بالفيديو .. التحالف: مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف
بعد تنفيذ 40 استهدافًا في المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.
وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
بالفيديو .. التحالف: مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-25
سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.
وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
04:50 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:47 AM
بالفيديو .. التحالف: مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف
بعد تنفيذ 40 استهدافًا في المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.
وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.