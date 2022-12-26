وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.

سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بالفيديو .. التحالف: مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25 سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي. وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 04:50 PM

اخر تعديل 26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 12:47 AM

بالفيديو .. التحالف: مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف بعد تنفيذ 40 استهدافًا في المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية





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سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.

وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.