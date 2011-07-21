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ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية

وسط انسيابية وسهولة في الحركة وأريحية لأداء الفريضة بجهود متكاملة من كل الجهات

تدفق ضيوف الرحمن من السادسة صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي الدقة.

والتقت قناة "الإخبارية" بعدد من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن سعادتهم بسهولة التنقل وانسيابية الحركة، مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية؛ لافتين إلى أن الأريحية التي شاهدوها هذا العام خلال أداء فريضة الحج، نتيجة جهود عظيمة.

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ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية
سبق

تدفق ضيوف الرحمن من السادسة صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي الدقة.

والتقت قناة "الإخبارية" بعدد من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن سعادتهم بسهولة التنقل وانسيابية الحركة، مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية؛ لافتين إلى أن الأريحية التي شاهدوها هذا العام خلال أداء فريضة الحج، نتيجة جهود عظيمة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
09:54 AM

ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية

وسط انسيابية وسهولة في الحركة وأريحية لأداء الفريضة بجهود متكاملة من كل الجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدفق ضيوف الرحمن من السادسة صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي الدقة.

والتقت قناة "الإخبارية" بعدد من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن سعادتهم بسهولة التنقل وانسيابية الحركة، مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية؛ لافتين إلى أن الأريحية التي شاهدوها هذا العام خلال أداء فريضة الحج، نتيجة جهود عظيمة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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