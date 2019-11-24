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شرطة تبوك تؤكد القبض على المتورطين في مضايقة مستخدمي طريق الملك فيصل

المتحدث الإعلامي: لا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن دوريات الأمن، باشرت أول أمس الجمعة، بلاغًا عن تعرّض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قِبَل عدد من الأشخاص؛ حيث تم القبض على عدد من المتورطين في ذلك.

وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك، وتطبيق الأنظمة بحقهم.

شرطة تبوك تبوك طريق الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة تبوك تؤكد القبض على المتورطين في مضايقة مستخدمي طريق الملك فيصل
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن دوريات الأمن، باشرت أول أمس الجمعة، بلاغًا عن تعرّض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قِبَل عدد من الأشخاص؛ حيث تم القبض على عدد من المتورطين في ذلك.

وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك، وتطبيق الأنظمة بحقهم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
08:23 AM

شرطة تبوك تؤكد القبض على المتورطين في مضايقة مستخدمي طريق الملك فيصل

المتحدث الإعلامي: لا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
8
7,045

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن دوريات الأمن، باشرت أول أمس الجمعة، بلاغًا عن تعرّض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قِبَل عدد من الأشخاص؛ حيث تم القبض على عدد من المتورطين في ذلك.

وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك، وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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