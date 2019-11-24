شرطة تبوك تؤكد القبض على المتورطين في مضايقة مستخدمي طريق الملك فيصل

المتحدث الإعلامي: لا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن دوريات الأمن، باشرت أول أمس الجمعة، بلاغًا عن تعرّض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قِبَل عدد من الأشخاص؛ حيث تم القبض على عدد من المتورطين في ذلك.

وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك، وتطبيق الأنظمة بحقهم.