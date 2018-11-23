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جامعة الإمام محمد بن سعود و"كفيف" ترسمان البهجة على وجوه الأطفال المكفوفين

عبر فعالية "اسعد تسعد" التي أقامتها في مقرها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل

بالتعاون مع فريق "يقظة مجتمع" التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أقامت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف)، فعالية "اسعد تسعد" في مقرها بالرياض؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وتضمنت المبادرة فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأطفال المكفوفين وأسرهم. كما شاركت العديد من الجهات في تفعيل المبادرة لخدمة الأطفال المكفوفين طبيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تَواجد المختصون بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي قسم البصريات لعرض الأجهزة التعويضية لضعاف البصر، كذلك شارك معهد النور للمكفوفين في عرض بعض الوسائل التعليمية للطلاب المكفوفين، كما شاركت جمعية زارعي القوقعة ومركز الأوائل بأركان تعريفية للمستفيدين.

كما شاركت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بركن خاص عن الشؤون الصحية لكلية الطب في الجامعة، وركن خاص بالزراعة الذي سهّل على الأطفال المكفوفين تحسس النباتات عن قرب، وركن خاص يحتوي على القصص والخيال، وركن الفن التشكيلي لضعاف البصر.

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جامعة الإمام محمد بن سعود و"كفيف" ترسمان البهجة على وجوه الأطفال المكفوفين
سبق

بالتعاون مع فريق "يقظة مجتمع" التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أقامت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف)، فعالية "اسعد تسعد" في مقرها بالرياض؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وتضمنت المبادرة فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأطفال المكفوفين وأسرهم. كما شاركت العديد من الجهات في تفعيل المبادرة لخدمة الأطفال المكفوفين طبيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تَواجد المختصون بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي قسم البصريات لعرض الأجهزة التعويضية لضعاف البصر، كذلك شارك معهد النور للمكفوفين في عرض بعض الوسائل التعليمية للطلاب المكفوفين، كما شاركت جمعية زارعي القوقعة ومركز الأوائل بأركان تعريفية للمستفيدين.

كما شاركت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بركن خاص عن الشؤون الصحية لكلية الطب في الجامعة، وركن خاص بالزراعة الذي سهّل على الأطفال المكفوفين تحسس النباتات عن قرب، وركن خاص يحتوي على القصص والخيال، وركن الفن التشكيلي لضعاف البصر.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
11:14 AM

جامعة الإمام محمد بن سعود و"كفيف" ترسمان البهجة على وجوه الأطفال المكفوفين

عبر فعالية "اسعد تسعد" التي أقامتها في مقرها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بالتعاون مع فريق "يقظة مجتمع" التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أقامت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف)، فعالية "اسعد تسعد" في مقرها بالرياض؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وتضمنت المبادرة فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأطفال المكفوفين وأسرهم. كما شاركت العديد من الجهات في تفعيل المبادرة لخدمة الأطفال المكفوفين طبيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تَواجد المختصون بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي قسم البصريات لعرض الأجهزة التعويضية لضعاف البصر، كذلك شارك معهد النور للمكفوفين في عرض بعض الوسائل التعليمية للطلاب المكفوفين، كما شاركت جمعية زارعي القوقعة ومركز الأوائل بأركان تعريفية للمستفيدين.

كما شاركت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بركن خاص عن الشؤون الصحية لكلية الطب في الجامعة، وركن خاص بالزراعة الذي سهّل على الأطفال المكفوفين تحسس النباتات عن قرب، وركن خاص يحتوي على القصص والخيال، وركن الفن التشكيلي لضعاف البصر.

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