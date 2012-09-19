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"الصحة" تُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات

رفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى

شدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.


وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (68) حالة مؤكدة وتعافي (77) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2373) حالة منها (361) حالة حرجة.


وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546479) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (535450) حالة .


وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8656) حالة، "يرحمهم الله جميعاً".


ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات
سبق

شدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.


وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (68) حالة مؤكدة وتعافي (77) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2373) حالة منها (361) حالة حرجة.


وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546479) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (535450) حالة .


وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8656) حالة، "يرحمهم الله جميعاً".


ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
04:22 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:24 AM

"الصحة" تُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات

رفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
1,632

شدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.


وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (68) حالة مؤكدة وتعافي (77) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2373) حالة منها (361) حالة حرجة.


وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546479) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (535450) حالة .


وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8656) حالة، "يرحمهم الله جميعاً".


ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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