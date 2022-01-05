كورونا ودول الخليج.. قرابة 96 مليون جرعة لقاح والتعافي بالمملكة 96.6%
إجمالي الوفيات وصل إلى 19.651 وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة
اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ96 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.651 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.2%.
كورونا ودول الخليج.. قرابة 96 مليون جرعة لقاح والتعافي بالمملكة 96.6%
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-05
اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ96 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.651 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.2%.
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
10:16 AM
كورونا ودول الخليج.. قرابة 96 مليون جرعة لقاح والتعافي بالمملكة 96.6%
إجمالي الوفيات وصل إلى 19.651 وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة
اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ96 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.651 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.2%.