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"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا ودول الخليج.. قرابة 96 مليون جرعة لقاح والتعافي بالمملكة 96.6%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19.651 وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ96 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.651 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.2%.

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كورونا ودول الخليج.. قرابة 96 مليون جرعة لقاح والتعافي بالمملكة 96.6%
سبق

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ96 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.651 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.2%.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
10:16 AM

كورونا ودول الخليج.. قرابة 96 مليون جرعة لقاح والتعافي بالمملكة 96.6%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19.651 وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ96 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.602.341 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.651 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.2%.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,597

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