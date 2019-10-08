الاثنين المقبل.. أول مكتب دعوي بمكة يدشن وحدة العمل التطوعي

يدشن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، وحدة العمل التطوعي، يوم الاثنين القادم الموافق الخامس عشر من شهر صفر، بمقره الواقع في حي الهجرة، كأول مكتب دعوي ينشئ وحدة التطوع بالعاصمة المقدسة، بحضور المسؤولين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمهتمين بالشأن التطوعي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مكتب أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن وحدة العمل التطوعي المزمع إنشاؤها؛ تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في مجال الدعوة والإرشاد؛ من خلال الإشراك الأمثل للمتطوعين وإدارتهم، وتحفيزهم وتمكينهم، وبناء الفِرَق التطوعية المتخصصة للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف "الجفري" أن حفل التدشين سيتخلله العديد من الفقرات، تتمثل في عرض بعض الأفلام الوثائقية عن العمل التطوعي والبرامج المعدة خصيصًا للمكتب على أيدي متخصصين في الأعمال التطوعية، وكلمة تعريفية لشرح مفصل عن أعمال الوحدة.

وأوضح أن مكتب "أجياد" جهةٌ متخصصة في دعوة وتوعية المعتمرين والحجاج والجاليات القاطنة في الأحياء المجاورة للحرم المكي؛ من خلال تقديم العديد من البرامج والمشاريع؛ لتحقيق الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر، والتمسك بالإسلام الوسطي المعتدل.