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أبها يجدد عقد النجعي .. وضمك يوقع مع مسرحي

جددت إدارة نادي أبها عقد لاعب خط الوسط "أحمد النجعي ( 24 سنة) لمدة موسم رياضي.

ويعد اللاعب النجعي من أفضل اللاعبين في مركز المحور، وأسهم في صعـود الفريـق الأول لكرة القدم للدوري السعودي للمحترفين، ولعب 36 مباراة كلاعب أساس في الموسم الماضي .

من جانب آخر، أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار في نادي أبها لموسم آخر، متمنيًا أن يقدم كل ما يرضي محبي الفريق الأبهاوي.

وسبق للاعب أن لعب مع أولمبي نادي الهلال لمدة خمسة أعوام ثم انتقل إلى نادي الفيصلي لمدة ثلاثة أعوام لينتقل بعدها لتمثيل نادي العروبة في الموسم قبل الماضي.

ومن جانب آخر أعلن نادي ضمك التعاقد رسميًا مع المدافع سلطان مسرحي قادمًا من نادي الباطن دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وحضر مراسم التوقيع توقيع عقد اللاعب سلطان مسرحي أمين عام النادي عبد الوهاب بن دخيل ونائب المشرف عبد الله قزعة ومدير الاحتراف بالنادي فهد جبران.

وتعد هذه رابع صفقات الفريق الجنوبي حيث سبق أن تعاقد مع مهاجم منتخب المغربي زكريا حدراف والحارس الجزائري رحماني شمس الدين والمدافع البرازيلي جورجي فيليبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبها يجدد عقد النجعي .. وضمك يوقع مع مسرحي
سبق

جددت إدارة نادي أبها عقد لاعب خط الوسط "أحمد النجعي ( 24 سنة) لمدة موسم رياضي.

ويعد اللاعب النجعي من أفضل اللاعبين في مركز المحور، وأسهم في صعـود الفريـق الأول لكرة القدم للدوري السعودي للمحترفين، ولعب 36 مباراة كلاعب أساس في الموسم الماضي .

من جانب آخر، أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار في نادي أبها لموسم آخر، متمنيًا أن يقدم كل ما يرضي محبي الفريق الأبهاوي.

وسبق للاعب أن لعب مع أولمبي نادي الهلال لمدة خمسة أعوام ثم انتقل إلى نادي الفيصلي لمدة ثلاثة أعوام لينتقل بعدها لتمثيل نادي العروبة في الموسم قبل الماضي.

ومن جانب آخر أعلن نادي ضمك التعاقد رسميًا مع المدافع سلطان مسرحي قادمًا من نادي الباطن دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وحضر مراسم التوقيع توقيع عقد اللاعب سلطان مسرحي أمين عام النادي عبد الوهاب بن دخيل ونائب المشرف عبد الله قزعة ومدير الاحتراف بالنادي فهد جبران.

وتعد هذه رابع صفقات الفريق الجنوبي حيث سبق أن تعاقد مع مهاجم منتخب المغربي زكريا حدراف والحارس الجزائري رحماني شمس الدين والمدافع البرازيلي جورجي فيليبي.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:35 PM

أبها يجدد عقد النجعي .. وضمك يوقع مع مسرحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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جددت إدارة نادي أبها عقد لاعب خط الوسط "أحمد النجعي ( 24 سنة) لمدة موسم رياضي.

ويعد اللاعب النجعي من أفضل اللاعبين في مركز المحور، وأسهم في صعـود الفريـق الأول لكرة القدم للدوري السعودي للمحترفين، ولعب 36 مباراة كلاعب أساس في الموسم الماضي .

من جانب آخر، أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار في نادي أبها لموسم آخر، متمنيًا أن يقدم كل ما يرضي محبي الفريق الأبهاوي.

وسبق للاعب أن لعب مع أولمبي نادي الهلال لمدة خمسة أعوام ثم انتقل إلى نادي الفيصلي لمدة ثلاثة أعوام لينتقل بعدها لتمثيل نادي العروبة في الموسم قبل الماضي.

ومن جانب آخر أعلن نادي ضمك التعاقد رسميًا مع المدافع سلطان مسرحي قادمًا من نادي الباطن دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وحضر مراسم التوقيع توقيع عقد اللاعب سلطان مسرحي أمين عام النادي عبد الوهاب بن دخيل ونائب المشرف عبد الله قزعة ومدير الاحتراف بالنادي فهد جبران.

وتعد هذه رابع صفقات الفريق الجنوبي حيث سبق أن تعاقد مع مهاجم منتخب المغربي زكريا حدراف والحارس الجزائري رحماني شمس الدين والمدافع البرازيلي جورجي فيليبي.

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