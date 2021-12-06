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الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور "وزارة الإعلام العُمانية"

اطلع على مختلف المديريات والمؤسسات الإعلامية التابعة لها

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان، قام الوفد الإعلامي المرافق بزيارة لمقر وزارة الإعلام العُمانية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على مختلف المديريات والمؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة، وما تقوم به من دور في أداء رسالتها الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الإعلامية في مختلف مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني.

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الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور "وزارة الإعلام العُمانية"
سبق

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان، قام الوفد الإعلامي المرافق بزيارة لمقر وزارة الإعلام العُمانية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على مختلف المديريات والمؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة، وما تقوم به من دور في أداء رسالتها الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الإعلامية في مختلف مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
10:58 PM

الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور "وزارة الإعلام العُمانية"

اطلع على مختلف المديريات والمؤسسات الإعلامية التابعة لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان، قام الوفد الإعلامي المرافق بزيارة لمقر وزارة الإعلام العُمانية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على مختلف المديريات والمؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة، وما تقوم به من دور في أداء رسالتها الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الإعلامية في مختلف مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني.

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