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‫خرج من السجن.. "إحسان" تفرج كربة شاب وتسدد عنه أكثر من مليون

منصة تبرعت عبرها القيادة بـ 30 مليون ريال لصالح الأعمال الخيرية

أسهمت منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري في تفريج هَم وكربة شاب أعزب عمره (21 عاماً) بخروجه من السجن بعد عام وشهرين من سجنه؛ إثر سداد دينه البالغ مليوناً و171 ألفاً و50 ريالاً.

وانطلقت أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة "إحسان" التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بدعمٍ من القيادة الرشيدة، بحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة "إحسان" في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ"سدايا" مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

وقدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تبرعاً سخيّاً بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تمّ إطلاقها أخيراً كبوابة تقنية متكاملة، تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

وقدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تبرعاً سخيّاً بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫خرج من السجن.. "إحسان" تفرج كربة شاب وتسدد عنه أكثر من مليون
سبق

أسهمت منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري في تفريج هَم وكربة شاب أعزب عمره (21 عاماً) بخروجه من السجن بعد عام وشهرين من سجنه؛ إثر سداد دينه البالغ مليوناً و171 ألفاً و50 ريالاً.

وانطلقت أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة "إحسان" التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بدعمٍ من القيادة الرشيدة، بحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة "إحسان" في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ"سدايا" مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

وقدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تبرعاً سخيّاً بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تمّ إطلاقها أخيراً كبوابة تقنية متكاملة، تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

وقدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تبرعاً سخيّاً بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:22 PM

‫خرج من السجن.. "إحسان" تفرج كربة شاب وتسدد عنه أكثر من مليون

منصة تبرعت عبرها القيادة بـ 30 مليون ريال لصالح الأعمال الخيرية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أسهمت منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري في تفريج هَم وكربة شاب أعزب عمره (21 عاماً) بخروجه من السجن بعد عام وشهرين من سجنه؛ إثر سداد دينه البالغ مليوناً و171 ألفاً و50 ريالاً.

وانطلقت أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة "إحسان" التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بدعمٍ من القيادة الرشيدة، بحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة "إحسان" في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ"سدايا" مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

وقدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تبرعاً سخيّاً بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تمّ إطلاقها أخيراً كبوابة تقنية متكاملة، تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

وقدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تبرعاً سخيّاً بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

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