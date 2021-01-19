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عروس البحر الأحمر.. وجهة للباحثين عن تجارب السياحة المائية

جاذبية جدة جعلتها إحدى أهم وجهات موسم "شتاء السعودية"

تستمر مدينة جدة في تقديم وتنويع تجارب سياحية مائية مميزة، بالإضافة إلى مجموعة فعاليات وتجارب التخييم الجبلي.

وتعتبر جدة إحدى أهم وجهات موسم "شتاء السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "الشتاء حولك"؛ نظراً إلى ما تتميز به من شواطئ خلابة، ومناظر جميلة.

وتمتلك عروس البحر الأحمر مرافق للرياضات البحرية المتاحة أمام الزوار طوال العام، إلا أنها في موسم الشتاء أخذت منحى تصاعدياً مقارنةً بالأعوام الماضية؛ نتيجة تحفيز الهيئة السعودية للسياحة لمجموعة كبيرة من منشآت القطاع السياحي الخاص؛ للاستمرار في تقديم فعاليات وباقات موجهة للرياضات والنزهات البحرية.

وتتمركز النشاطات السياحية المائية الاحترافية في منتجعات وشاليهات جدة الموجودة على البحر المفتوح المعروف بـ"شرم أبحر الشمالي" الذي يقدم باقات متنوعة للعوائل ومجموعات الأصدقاء، تشمل: "الغوص العائلي"، و"النزهة البحرية"، وتجربة ممارسة "الرياضات البحرية"، و"قيادة القوارب السريعة".

وما يميز هذه الوجهة السياحية، اعتدال طقسها المناخي بمتوسط 25 درجة مئوية؛ ما يساعد على اختيار السيّاح للرياضات والنزهات البحرية في "شرم أبحر الشمالي"، وهو ما يتوافق مع موسم "شتاء السعودية" الذي اختار التنوع المناخي كعامل تفاضل وتكامل بين الوجهات السياحية المشاركة في "الشتاء حولك".

ويقود القطاع الخاص فعاليات وباقات السياحة البحرية والنشاطات المائية، وتوجد غالبيتها على موقع وتطبيق "روح السعودية".

وتجذب منطقة أبحر الكثير من الزوار؛ نظراً إلى ما تتميز به من وجود مراسٍ تنظم رحلات بحرية للعائلات من خلال ركوب القوارب البحرية، سواء كان قارب نزهة أو "دباباً" بحرياً (جت سكي) أو قارباً سريعاً (جت بوت) أو القيام بجولة بدباب بحري، تشعرك بروح المغامرة، وتشعل فيك حماس استكشاف عوالم البحر الأحمر النابض بالحياة.

ومن بين التجارب السياحية الممتعة التي يتيحها موسم "شتاء السعودية"، تجربة الصيد على كورنيش جدة، أو واجهة جدة البحرية، أو عبر قوارب الصيد، التي تُعد واحدة من أمتع الرياضات البحرية، واختيار الأدوات والمعدات المناسبة لهذه الرياضة يساعد على الاستمتاع بها.

وتقدم الهيئة السعودية للسياحة في "الشتاء حولك" ما يزيد على 300 باقة ونشاط في أكثر من 17 وجهة، تقدمها أكثر من 200 شركة سياحية في أنحاء المملكة، بما يناسب جميع أفراد الأسرة وكل فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين.

مدينة جدة موسم شتاء السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عروس البحر الأحمر.. وجهة للباحثين عن تجارب السياحة المائية
سبق

تستمر مدينة جدة في تقديم وتنويع تجارب سياحية مائية مميزة، بالإضافة إلى مجموعة فعاليات وتجارب التخييم الجبلي.

وتعتبر جدة إحدى أهم وجهات موسم "شتاء السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "الشتاء حولك"؛ نظراً إلى ما تتميز به من شواطئ خلابة، ومناظر جميلة.

وتمتلك عروس البحر الأحمر مرافق للرياضات البحرية المتاحة أمام الزوار طوال العام، إلا أنها في موسم الشتاء أخذت منحى تصاعدياً مقارنةً بالأعوام الماضية؛ نتيجة تحفيز الهيئة السعودية للسياحة لمجموعة كبيرة من منشآت القطاع السياحي الخاص؛ للاستمرار في تقديم فعاليات وباقات موجهة للرياضات والنزهات البحرية.

وتتمركز النشاطات السياحية المائية الاحترافية في منتجعات وشاليهات جدة الموجودة على البحر المفتوح المعروف بـ"شرم أبحر الشمالي" الذي يقدم باقات متنوعة للعوائل ومجموعات الأصدقاء، تشمل: "الغوص العائلي"، و"النزهة البحرية"، وتجربة ممارسة "الرياضات البحرية"، و"قيادة القوارب السريعة".

وما يميز هذه الوجهة السياحية، اعتدال طقسها المناخي بمتوسط 25 درجة مئوية؛ ما يساعد على اختيار السيّاح للرياضات والنزهات البحرية في "شرم أبحر الشمالي"، وهو ما يتوافق مع موسم "شتاء السعودية" الذي اختار التنوع المناخي كعامل تفاضل وتكامل بين الوجهات السياحية المشاركة في "الشتاء حولك".

ويقود القطاع الخاص فعاليات وباقات السياحة البحرية والنشاطات المائية، وتوجد غالبيتها على موقع وتطبيق "روح السعودية".

وتجذب منطقة أبحر الكثير من الزوار؛ نظراً إلى ما تتميز به من وجود مراسٍ تنظم رحلات بحرية للعائلات من خلال ركوب القوارب البحرية، سواء كان قارب نزهة أو "دباباً" بحرياً (جت سكي) أو قارباً سريعاً (جت بوت) أو القيام بجولة بدباب بحري، تشعرك بروح المغامرة، وتشعل فيك حماس استكشاف عوالم البحر الأحمر النابض بالحياة.

ومن بين التجارب السياحية الممتعة التي يتيحها موسم "شتاء السعودية"، تجربة الصيد على كورنيش جدة، أو واجهة جدة البحرية، أو عبر قوارب الصيد، التي تُعد واحدة من أمتع الرياضات البحرية، واختيار الأدوات والمعدات المناسبة لهذه الرياضة يساعد على الاستمتاع بها.

وتقدم الهيئة السعودية للسياحة في "الشتاء حولك" ما يزيد على 300 باقة ونشاط في أكثر من 17 وجهة، تقدمها أكثر من 200 شركة سياحية في أنحاء المملكة، بما يناسب جميع أفراد الأسرة وكل فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
03:37 PM

عروس البحر الأحمر.. وجهة للباحثين عن تجارب السياحة المائية

جاذبية جدة جعلتها إحدى أهم وجهات موسم "شتاء السعودية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تستمر مدينة جدة في تقديم وتنويع تجارب سياحية مائية مميزة، بالإضافة إلى مجموعة فعاليات وتجارب التخييم الجبلي.

وتعتبر جدة إحدى أهم وجهات موسم "شتاء السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "الشتاء حولك"؛ نظراً إلى ما تتميز به من شواطئ خلابة، ومناظر جميلة.

وتمتلك عروس البحر الأحمر مرافق للرياضات البحرية المتاحة أمام الزوار طوال العام، إلا أنها في موسم الشتاء أخذت منحى تصاعدياً مقارنةً بالأعوام الماضية؛ نتيجة تحفيز الهيئة السعودية للسياحة لمجموعة كبيرة من منشآت القطاع السياحي الخاص؛ للاستمرار في تقديم فعاليات وباقات موجهة للرياضات والنزهات البحرية.

وتتمركز النشاطات السياحية المائية الاحترافية في منتجعات وشاليهات جدة الموجودة على البحر المفتوح المعروف بـ"شرم أبحر الشمالي" الذي يقدم باقات متنوعة للعوائل ومجموعات الأصدقاء، تشمل: "الغوص العائلي"، و"النزهة البحرية"، وتجربة ممارسة "الرياضات البحرية"، و"قيادة القوارب السريعة".

وما يميز هذه الوجهة السياحية، اعتدال طقسها المناخي بمتوسط 25 درجة مئوية؛ ما يساعد على اختيار السيّاح للرياضات والنزهات البحرية في "شرم أبحر الشمالي"، وهو ما يتوافق مع موسم "شتاء السعودية" الذي اختار التنوع المناخي كعامل تفاضل وتكامل بين الوجهات السياحية المشاركة في "الشتاء حولك".

ويقود القطاع الخاص فعاليات وباقات السياحة البحرية والنشاطات المائية، وتوجد غالبيتها على موقع وتطبيق "روح السعودية".

وتجذب منطقة أبحر الكثير من الزوار؛ نظراً إلى ما تتميز به من وجود مراسٍ تنظم رحلات بحرية للعائلات من خلال ركوب القوارب البحرية، سواء كان قارب نزهة أو "دباباً" بحرياً (جت سكي) أو قارباً سريعاً (جت بوت) أو القيام بجولة بدباب بحري، تشعرك بروح المغامرة، وتشعل فيك حماس استكشاف عوالم البحر الأحمر النابض بالحياة.

ومن بين التجارب السياحية الممتعة التي يتيحها موسم "شتاء السعودية"، تجربة الصيد على كورنيش جدة، أو واجهة جدة البحرية، أو عبر قوارب الصيد، التي تُعد واحدة من أمتع الرياضات البحرية، واختيار الأدوات والمعدات المناسبة لهذه الرياضة يساعد على الاستمتاع بها.

وتقدم الهيئة السعودية للسياحة في "الشتاء حولك" ما يزيد على 300 باقة ونشاط في أكثر من 17 وجهة، تقدمها أكثر من 200 شركة سياحية في أنحاء المملكة، بما يناسب جميع أفراد الأسرة وكل فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين.

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