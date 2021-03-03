إسرائيل تشدّد على ضرورة التعديل الجذري لأي اتفاق نووي مع إيران

"شتاينتز" دعا الرئيس الأمريكي لممارسة ضغط هائل على طهران

شدد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم (الأربعاء)، على أن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون معدلًا جذريًّا مقارنة مع الاتفاق السابق.

ودعا "شتاينتز" الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى ممارسة ضغط هائل على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الوزير الإسرائيلي في مؤتمر سيراويك الذي تنظّمه "آي.اتش.إس" عبر الإنترنت، إلى أن "كل دول الشرق الأوسط معرضة لخطر مدمر ينبغي منعه مسبقًا".