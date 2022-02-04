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200 مليار دولار ..

خسر موقع "فيسبوك" مستخدميه لأول مرة منذ 18 عامًا، إذ تراجعت أسهمه بنسبة 20%، ما تسبب في فقدان أكثر من 200 مليار دولار من قيمة الشركة الأم "ميتا".
فيما خسر مارك زوكربيرغ نحو 29 مليار دولار من ثروته الشخصية، من بين أكبر انخفاضات الثروة في يوم واحد على الإطلاق، بعد أن جاءت أرباح شركة ميتا في الربع الأخير دون التقديرات.
يأتي ذلك، بعد أن أبلغت ميتا عن عدم وجود نمو في مستخدمي فيسبوك شهرياً في الربع الرابع مقارنة بالفترة السابقة، مما أثار تساؤلات حول النمو المستقبلي للشركة. وانخفض سعر سهم ميتا بنحو 20% في تعاملات ما بعد الإغلاق الأربعاء.
ووفقًا لمجلة فوربس، أن انخفاض ثروة زوكربيرغ بـ29 مليار دولار في يوم واحد "إلى حوالي 88 مليار دولار مقارنة مع 114.4 مليار دولار قبل الانخفاض" لتكون بذلك أكبر خسارة يتعرض لها شخص في التاريخ، باستثناء الملياردير إيلون ماسك الذي فقد 35 مليار دولار من ثروته في نوفمبر الماضي.
ويزعم المحللون أن المستثمرين توقعوا بوادر تراجع نمو المستخدمين، لكنهم فوجئوا بحجم خسارة الشركة في أعقاب نمو "تيك توك".

الرئيسية/ بالأرقام

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200 مليار دولار ..
سبق

خسر موقع "فيسبوك" مستخدميه لأول مرة منذ 18 عامًا، إذ تراجعت أسهمه بنسبة 20%، ما تسبب في فقدان أكثر من 200 مليار دولار من قيمة الشركة الأم "ميتا".
فيما خسر مارك زوكربيرغ نحو 29 مليار دولار من ثروته الشخصية، من بين أكبر انخفاضات الثروة في يوم واحد على الإطلاق، بعد أن جاءت أرباح شركة ميتا في الربع الأخير دون التقديرات.
يأتي ذلك، بعد أن أبلغت ميتا عن عدم وجود نمو في مستخدمي فيسبوك شهرياً في الربع الرابع مقارنة بالفترة السابقة، مما أثار تساؤلات حول النمو المستقبلي للشركة. وانخفض سعر سهم ميتا بنحو 20% في تعاملات ما بعد الإغلاق الأربعاء.
ووفقًا لمجلة فوربس، أن انخفاض ثروة زوكربيرغ بـ29 مليار دولار في يوم واحد "إلى حوالي 88 مليار دولار مقارنة مع 114.4 مليار دولار قبل الانخفاض" لتكون بذلك أكبر خسارة يتعرض لها شخص في التاريخ، باستثناء الملياردير إيلون ماسك الذي فقد 35 مليار دولار من ثروته في نوفمبر الماضي.
ويزعم المحللون أن المستثمرين توقعوا بوادر تراجع نمو المستخدمين، لكنهم فوجئوا بحجم خسارة الشركة في أعقاب نمو "تيك توك".

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
11:02 AM

200 مليار دولار ..

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,545

خسر موقع "فيسبوك" مستخدميه لأول مرة منذ 18 عامًا، إذ تراجعت أسهمه بنسبة 20%، ما تسبب في فقدان أكثر من 200 مليار دولار من قيمة الشركة الأم "ميتا".
فيما خسر مارك زوكربيرغ نحو 29 مليار دولار من ثروته الشخصية، من بين أكبر انخفاضات الثروة في يوم واحد على الإطلاق، بعد أن جاءت أرباح شركة ميتا في الربع الأخير دون التقديرات.
يأتي ذلك، بعد أن أبلغت ميتا عن عدم وجود نمو في مستخدمي فيسبوك شهرياً في الربع الرابع مقارنة بالفترة السابقة، مما أثار تساؤلات حول النمو المستقبلي للشركة. وانخفض سعر سهم ميتا بنحو 20% في تعاملات ما بعد الإغلاق الأربعاء.
ووفقًا لمجلة فوربس، أن انخفاض ثروة زوكربيرغ بـ29 مليار دولار في يوم واحد "إلى حوالي 88 مليار دولار مقارنة مع 114.4 مليار دولار قبل الانخفاض" لتكون بذلك أكبر خسارة يتعرض لها شخص في التاريخ، باستثناء الملياردير إيلون ماسك الذي فقد 35 مليار دولار من ثروته في نوفمبر الماضي.
ويزعم المحللون أن المستثمرين توقعوا بوادر تراجع نمو المستخدمين، لكنهم فوجئوا بحجم خسارة الشركة في أعقاب نمو "تيك توك".

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,545
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

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