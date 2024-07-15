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سلطنة عمان تسجل 1679 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي حالات الشفاء في المغرب يبلغ 13666

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 61247 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 281 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39038 حالات.

من جهة أخرى، سجلت المغرب 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك عدد المصابين فيها إلى 16181؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 258 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدة

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13666 بعد تعافي 224 شخصًا.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تسجل 1679 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 61247 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 281 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39038 حالات.

من جهة أخرى، سجلت المغرب 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك عدد المصابين فيها إلى 16181؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 258 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدة

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13666 بعد تعافي 224 شخصًا.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
01:37 PM

سلطنة عمان تسجل 1679 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي حالات الشفاء في المغرب يبلغ 13666

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 61247 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 281 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39038 حالات.

من جهة أخرى، سجلت المغرب 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك عدد المصابين فيها إلى 16181؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 258 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدة

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13666 بعد تعافي 224 شخصًا.

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