شاهد.. تزايد أعداد راغبي تلقي الجرعة التنشيطية بمراكز اللقاحات بالرياض

"الزلفي" استقبل 50 ألفاً في 4 أشهر.. وإشادة بسهولة الإجراءات "في دقيقتين"

مع ارتفاع عدد إصابات "كورونا" اليومية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بدأت مراكز اللقاحات بالرياض في تلقي أعداد أكبر من الحضور لتلقي الجرعات التعزيزية، حيث وصلت الأعداد اليومية بمركز لقاحات الزلفي من 850 إلى 900 مستفيد، ويشتمل المركز على 6 عيادات، وخلال الأشهر الأربعة الماضية استقبل قرابة 50 ألف مستفيد.

ويتم بالمركز استقبال المستفيدين من مختلف الجنسيات طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.

ولفت أحد المستفيدين بالمركز في حديثه لـ"برنامج اليوم"، عبر قناة الإخبارية، أنه تم الحجز عبر تطبيق صحتي، مشيراً إلى أن إجراءات تعاطي اللقاح لا تتخطى الدقيقتين وتتم بسلاسة ويسر، موجهاً شكره للقيادة الرشيدة ووزارة الصحة والقائمين على المركز، على توفير الإمكانات كافة لتلقي الجرعة التنشيطية وقبلها الجرعتان الأساسيتان بشكل يسير وسريع.