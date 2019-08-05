استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.

أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل سفير الصين لدى المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-05 استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 06:51 PM

أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل سفير الصين لدى المملكة بحثا عدداً من المواضيع المشتركة





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استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.