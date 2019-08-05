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أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل سفير الصين لدى المملكة

بحثا عدداً من المواضيع المشتركة

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.

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أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل سفير الصين لدى المملكة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
06:51 PM

أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل سفير الصين لدى المملكة

بحثا عدداً من المواضيع المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.

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