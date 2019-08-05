أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل سفير الصين لدى المملكة

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.
استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.
استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.
استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشن وي تشنغ.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.