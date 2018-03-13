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المملكة والكويت تودعان بالأمم المتحدة نسخة الاتفاقية الملحقة بتقسيم المنطقة المحايدة والمقسومة

ومذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين وملاحقها

قام وفدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة لدى الأمم المتحدة، أمس، بإيداع مشترك لدى الأمم المتحدة لنسخة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، التي وقّعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح؛ وزير الخارجية.

كما قام الوفدان الشقيقان بإيداع نسخة من مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وملاحقها التي وقّعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الدكتور خالد على محمد الفاضل؛ وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، والموقعتين في مدينة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2020.

يأتي هذا الإيداع المشترك حرصاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ولاسيما تلك المتعلقة بالاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة المتساوية، وسلامة الأراضي وتعزيز علاقات الصداقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

مثّل المملكة العربية السعودية خلال مراسم الإيداع لدى الأمم المتحدة عضو اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في وفد المملكة الدائم السكرتير أول نداء أبو علي؛ ومثّل دولة الكويت المستشارة تهاني الناصر؛ رئيسة اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في الوفد الكويتي الدائم.

الكويت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة والكويت تودعان بالأمم المتحدة نسخة الاتفاقية الملحقة بتقسيم المنطقة المحايدة والمقسومة
سبق

قام وفدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة لدى الأمم المتحدة، أمس، بإيداع مشترك لدى الأمم المتحدة لنسخة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، التي وقّعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح؛ وزير الخارجية.

كما قام الوفدان الشقيقان بإيداع نسخة من مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وملاحقها التي وقّعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الدكتور خالد على محمد الفاضل؛ وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، والموقعتين في مدينة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2020.

يأتي هذا الإيداع المشترك حرصاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ولاسيما تلك المتعلقة بالاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة المتساوية، وسلامة الأراضي وتعزيز علاقات الصداقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

مثّل المملكة العربية السعودية خلال مراسم الإيداع لدى الأمم المتحدة عضو اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في وفد المملكة الدائم السكرتير أول نداء أبو علي؛ ومثّل دولة الكويت المستشارة تهاني الناصر؛ رئيسة اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في الوفد الكويتي الدائم.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
01:08 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:05 PM

المملكة والكويت تودعان بالأمم المتحدة نسخة الاتفاقية الملحقة بتقسيم المنطقة المحايدة والمقسومة

ومذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين وملاحقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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قام وفدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة لدى الأمم المتحدة، أمس، بإيداع مشترك لدى الأمم المتحدة لنسخة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، التي وقّعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح؛ وزير الخارجية.

كما قام الوفدان الشقيقان بإيداع نسخة من مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وملاحقها التي وقّعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الدكتور خالد على محمد الفاضل؛ وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، والموقعتين في مدينة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2020.

يأتي هذا الإيداع المشترك حرصاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ولاسيما تلك المتعلقة بالاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة المتساوية، وسلامة الأراضي وتعزيز علاقات الصداقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

مثّل المملكة العربية السعودية خلال مراسم الإيداع لدى الأمم المتحدة عضو اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في وفد المملكة الدائم السكرتير أول نداء أبو علي؛ ومثّل دولة الكويت المستشارة تهاني الناصر؛ رئيسة اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في الوفد الكويتي الدائم.

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