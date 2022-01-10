الجيش اليمني يجتث الحوثيين من محافظة شبوة ويُحرِّرها بالكامل

ألوية العمالقة دحرتهم عن مديرية عين

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم الاثنين تحرير جميع مديريات محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وذكرت "الألوية" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها استكملت المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العملية؛ وبذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وكان موقع "سبتمبر نت" قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة حرَّرا خلال الساعات الماضية مواقع عدة، منها منطقة نجد مرقد، ومعسكر اللواء 153، وتقدَّما في اتجاه مركز مديرية عين.