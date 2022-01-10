النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يجتث الحوثيين من محافظة شبوة ويُحرِّرها بالكامل

ألوية العمالقة دحرتهم عن مديرية عين

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم الاثنين تحرير جميع مديريات محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وذكرت "الألوية" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها استكملت المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العملية؛ وبذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وكان موقع "سبتمبر نت" قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة حرَّرا خلال الساعات الماضية مواقع عدة، منها منطقة نجد مرقد، ومعسكر اللواء 153، وتقدَّما في اتجاه مركز مديرية عين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يجتث الحوثيين من محافظة شبوة ويُحرِّرها بالكامل
سبق

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم الاثنين تحرير جميع مديريات محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وذكرت "الألوية" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها استكملت المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العملية؛ وبذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وكان موقع "سبتمبر نت" قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة حرَّرا خلال الساعات الماضية مواقع عدة، منها منطقة نجد مرقد، ومعسكر اللواء 153، وتقدَّما في اتجاه مركز مديرية عين.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:43 PM

الجيش اليمني يجتث الحوثيين من محافظة شبوة ويُحرِّرها بالكامل

ألوية العمالقة دحرتهم عن مديرية عين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
2,350

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم الاثنين تحرير جميع مديريات محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وذكرت "الألوية" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها استكملت المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العملية؛ وبذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وكان موقع "سبتمبر نت" قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة حرَّرا خلال الساعات الماضية مواقع عدة، منها منطقة نجد مرقد، ومعسكر اللواء 153، وتقدَّما في اتجاه مركز مديرية عين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,408
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,642

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة