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"نتاج العجاجة" تقيم معرضها الأول بحائل

يستمر يومين الأول للرجال والثاني للنساء

تصوير: عبدالمجيد الذياب: نظمت جمعية الأسر المنتجة "نتاج" بمركز العجاجة (٢٧٠ جنوب حائل)، معرضها الأول لمنتجاتها وعلى مدى يومين.

وخصصّت اللجنة القائمة على المعرض، اليوم الأول للمنتجين الرجال، واليوم الثاني للمنتِجات النساء.

وجاءت فكرة المعرض تشجيعاً للعاملين في الجمعية، لعرض منتجاتهم، وتعريف سكان العجاجة وما جاورها بتلك المنتجات، وبيعها بأسعار رمزية.

ولاقى المعرض إقبالاً متميزاً، وسجّلت مبيعاته أكثر من المتوقع.

شكر المنتجون كل القائمين على الجمعية؛ لإتاحة الفرص لهم لعرض منتجاتهم واستفادة المجتمع منها، آملين أن يكون هناك معارض أخرى على نطاق أوسع في القرى المجاورة.

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"نتاج العجاجة" تقيم معرضها الأول بحائل
سبق

تصوير: عبدالمجيد الذياب: نظمت جمعية الأسر المنتجة "نتاج" بمركز العجاجة (٢٧٠ جنوب حائل)، معرضها الأول لمنتجاتها وعلى مدى يومين.

وخصصّت اللجنة القائمة على المعرض، اليوم الأول للمنتجين الرجال، واليوم الثاني للمنتِجات النساء.

وجاءت فكرة المعرض تشجيعاً للعاملين في الجمعية، لعرض منتجاتهم، وتعريف سكان العجاجة وما جاورها بتلك المنتجات، وبيعها بأسعار رمزية.

ولاقى المعرض إقبالاً متميزاً، وسجّلت مبيعاته أكثر من المتوقع.

شكر المنتجون كل القائمين على الجمعية؛ لإتاحة الفرص لهم لعرض منتجاتهم واستفادة المجتمع منها، آملين أن يكون هناك معارض أخرى على نطاق أوسع في القرى المجاورة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
04:23 PM

"نتاج العجاجة" تقيم معرضها الأول بحائل

يستمر يومين الأول للرجال والثاني للنساء

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,374

تصوير: عبدالمجيد الذياب: نظمت جمعية الأسر المنتجة "نتاج" بمركز العجاجة (٢٧٠ جنوب حائل)، معرضها الأول لمنتجاتها وعلى مدى يومين.

وخصصّت اللجنة القائمة على المعرض، اليوم الأول للمنتجين الرجال، واليوم الثاني للمنتِجات النساء.

وجاءت فكرة المعرض تشجيعاً للعاملين في الجمعية، لعرض منتجاتهم، وتعريف سكان العجاجة وما جاورها بتلك المنتجات، وبيعها بأسعار رمزية.

ولاقى المعرض إقبالاً متميزاً، وسجّلت مبيعاته أكثر من المتوقع.

شكر المنتجون كل القائمين على الجمعية؛ لإتاحة الفرص لهم لعرض منتجاتهم واستفادة المجتمع منها، آملين أن يكون هناك معارض أخرى على نطاق أوسع في القرى المجاورة.

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