النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تؤمّن أكثر من نصف مليون متر فرش فاخر للمساجد والجوامع

بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.. ضمن مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توفير وتأمين 556 ألف متر مربع من السجاد الفاخر لعدد من المساجد والجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يأتي ذلك ضمن مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله، وهي ماضية في عنايتها واهتمامها ببيوت الله إنشاءً، وترميماً، وصيانةً، ونظافةً، وتشغيلاً.

وبهذه المناسبة ثمّن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ -في تصريح له بهذا الشأن- أن الدعم الكبير واللامحدود التي تجده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- اللذين لا يألوان جهداً إلا بذلاه في سبيل العناية ببيوت الله؛ استشعاراً لمكانة المسجد ودوره في المجتمع.

وأبان "آل الشيخ" أن الوزارة راعت في اختيار السجاد الذي تم فرش المساجد به أن يكون من أجود الأنواع وأفخرها، حتى يؤدي المصلون صلواتهم براحة وطمأنينة، مشيراً إلى أن هذه المساجد والجوامع الجاري العمل على فرشها تعد المرحلة الأولى من المشروع الذي تنفذه الوزارة للعام الحالي 1440هــ.

وتابع أنه سينتهي العمل بهذه المرحلة من مشروع الفرش قبل شهر رمضان القادم -إن شاء الله- في إطار برنامج العناية بالمساجد الذي تنفذه الوزارة بمختلف فروعها؛ تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في أعمال وبرامج الوزارة المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بالعناية بالمساجد.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تصريحه سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تؤمّن أكثر من نصف مليون متر فرش فاخر للمساجد والجوامع
سبق

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توفير وتأمين 556 ألف متر مربع من السجاد الفاخر لعدد من المساجد والجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يأتي ذلك ضمن مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله، وهي ماضية في عنايتها واهتمامها ببيوت الله إنشاءً، وترميماً، وصيانةً، ونظافةً، وتشغيلاً.

وبهذه المناسبة ثمّن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ -في تصريح له بهذا الشأن- أن الدعم الكبير واللامحدود التي تجده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- اللذين لا يألوان جهداً إلا بذلاه في سبيل العناية ببيوت الله؛ استشعاراً لمكانة المسجد ودوره في المجتمع.

وأبان "آل الشيخ" أن الوزارة راعت في اختيار السجاد الذي تم فرش المساجد به أن يكون من أجود الأنواع وأفخرها، حتى يؤدي المصلون صلواتهم براحة وطمأنينة، مشيراً إلى أن هذه المساجد والجوامع الجاري العمل على فرشها تعد المرحلة الأولى من المشروع الذي تنفذه الوزارة للعام الحالي 1440هــ.

وتابع أنه سينتهي العمل بهذه المرحلة من مشروع الفرش قبل شهر رمضان القادم -إن شاء الله- في إطار برنامج العناية بالمساجد الذي تنفذه الوزارة بمختلف فروعها؛ تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في أعمال وبرامج الوزارة المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بالعناية بالمساجد.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تصريحه سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:16 PM

"الشؤون الإسلامية" تؤمّن أكثر من نصف مليون متر فرش فاخر للمساجد والجوامع

بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.. ضمن مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
793

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توفير وتأمين 556 ألف متر مربع من السجاد الفاخر لعدد من المساجد والجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يأتي ذلك ضمن مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله، وهي ماضية في عنايتها واهتمامها ببيوت الله إنشاءً، وترميماً، وصيانةً، ونظافةً، وتشغيلاً.

وبهذه المناسبة ثمّن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ -في تصريح له بهذا الشأن- أن الدعم الكبير واللامحدود التي تجده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- اللذين لا يألوان جهداً إلا بذلاه في سبيل العناية ببيوت الله؛ استشعاراً لمكانة المسجد ودوره في المجتمع.

وأبان "آل الشيخ" أن الوزارة راعت في اختيار السجاد الذي تم فرش المساجد به أن يكون من أجود الأنواع وأفخرها، حتى يؤدي المصلون صلواتهم براحة وطمأنينة، مشيراً إلى أن هذه المساجد والجوامع الجاري العمل على فرشها تعد المرحلة الأولى من المشروع الذي تنفذه الوزارة للعام الحالي 1440هــ.

وتابع أنه سينتهي العمل بهذه المرحلة من مشروع الفرش قبل شهر رمضان القادم -إن شاء الله- في إطار برنامج العناية بالمساجد الذي تنفذه الوزارة بمختلف فروعها؛ تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في أعمال وبرامج الوزارة المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بالعناية بالمساجد.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تصريحه سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,004

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة