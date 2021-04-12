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سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بـ "تينيسي الأمريكية"

الشرطة قالت إن بينهم أحد عناصر الشرطة ودعت المواطنين لتجنب المنطقة

أعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا، حسب روسيا اليوم.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عددٍ من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

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سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بـ "تينيسي الأمريكية"
سبق

أعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا، حسب روسيا اليوم.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عددٍ من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
11:54 PM

سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بـ "تينيسي الأمريكية"

الشرطة قالت إن بينهم أحد عناصر الشرطة ودعت المواطنين لتجنب المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا، حسب روسيا اليوم.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عددٍ من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

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