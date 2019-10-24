أمطار على ينبع.. "المدني" يحذّر و"الأرصاد" تنبّه: غزيرة تستمر لـ11 مساء

حالة تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع

تشهد محافظة ينبع، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة للمزيد؛ فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة، مضيفة أن الحالة تشمل محافظة: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)؛ موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.