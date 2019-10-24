النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار على ينبع.. "المدني" يحذّر و"الأرصاد" تنبّه: غزيرة تستمر لـ11 مساء

حالة تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع

تشهد محافظة ينبع، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة للمزيد؛ فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة، مضيفة أن الحالة تشمل محافظة: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)؛ موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

حالة الطقس أمطار ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار على ينبع.. "المدني" يحذّر و"الأرصاد" تنبّه: غزيرة تستمر لـ11 مساء
سبق

تشهد محافظة ينبع، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة للمزيد؛ فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة، مضيفة أن الحالة تشمل محافظة: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)؛ موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
01:42 PM

أمطار على ينبع.. "المدني" يحذّر و"الأرصاد" تنبّه: غزيرة تستمر لـ11 مساء

حالة تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع

أرشيفية
A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
3,952

تشهد محافظة ينبع، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة للمزيد؛ فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة، مضيفة أن الحالة تشمل محافظة: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)؛ موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,056
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة