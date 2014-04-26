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المملكة تسلم مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا

خلال مراسم تسليم رسمية بمشاركة الشربا السعودي

سلّمت المملكة العربية السعودية مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا التي تترأس حالياً الاجتماعات السنوية الـ17 لمجموعة العشرين لعام 2021م، خلال مراسم تسليم رسمية في السفارة الإيطالية في المملكة، اليوم، بمشاركة الشربا السعودي عبدالعزيز الرشيد، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية فالريو دي بارول.

وشهد الحفل تسليم الشربا السعودي المطرقة الفخرية التي جرت العادة على استخدامها خلال اجتماعات الشربا من قبل الرئيس خصوصاً في اختتام الاجتماعات، والذي بدأ هذا التقليد خلال رئاسة الصين لمجموعة العشرين في العام 2016م، ومنذ ذلك الحين يتم تسليم المطرقة لكل رئاسة تالية.

وبهذه المناسبة قال الشربا السعودي عبدالعزيز الرشيد: تقدّر المملكة العربية السعودية شراكتها مع إيطاليا وتشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، ونؤكد دعمنا لشركائنا الإيطاليين في الترويكا لعقد قمة ناجحة ومهمة، كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة واستمرار تطوير الشراكة الإيطالية السعودية.

يُذكر أن المملكة ترأست مجموعة العشرين خلال عام 2020م، وهي ملتزمة بمواصلة العمل بنفس روح التعاون والتضامن مع الرئاسة الإيطالية من أجل نمو قوي ومستدام وشامل، كما أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا – الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين- والمملكة العربية السعودية – الرئاسة السابقة- وإندونيسيا – الرئاسة اللاحقة للعام 2022م.

وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنبًا إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة.

وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصاد القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تسلم مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا
سبق

سلّمت المملكة العربية السعودية مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا التي تترأس حالياً الاجتماعات السنوية الـ17 لمجموعة العشرين لعام 2021م، خلال مراسم تسليم رسمية في السفارة الإيطالية في المملكة، اليوم، بمشاركة الشربا السعودي عبدالعزيز الرشيد، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية فالريو دي بارول.

وشهد الحفل تسليم الشربا السعودي المطرقة الفخرية التي جرت العادة على استخدامها خلال اجتماعات الشربا من قبل الرئيس خصوصاً في اختتام الاجتماعات، والذي بدأ هذا التقليد خلال رئاسة الصين لمجموعة العشرين في العام 2016م، ومنذ ذلك الحين يتم تسليم المطرقة لكل رئاسة تالية.

وبهذه المناسبة قال الشربا السعودي عبدالعزيز الرشيد: تقدّر المملكة العربية السعودية شراكتها مع إيطاليا وتشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، ونؤكد دعمنا لشركائنا الإيطاليين في الترويكا لعقد قمة ناجحة ومهمة، كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة واستمرار تطوير الشراكة الإيطالية السعودية.

يُذكر أن المملكة ترأست مجموعة العشرين خلال عام 2020م، وهي ملتزمة بمواصلة العمل بنفس روح التعاون والتضامن مع الرئاسة الإيطالية من أجل نمو قوي ومستدام وشامل، كما أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا – الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين- والمملكة العربية السعودية – الرئاسة السابقة- وإندونيسيا – الرئاسة اللاحقة للعام 2022م.

وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنبًا إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة.

وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصاد القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
05:58 PM

المملكة تسلم مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا

خلال مراسم تسليم رسمية بمشاركة الشربا السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّمت المملكة العربية السعودية مطرقة مجموعة العشرين إلى إيطاليا التي تترأس حالياً الاجتماعات السنوية الـ17 لمجموعة العشرين لعام 2021م، خلال مراسم تسليم رسمية في السفارة الإيطالية في المملكة، اليوم، بمشاركة الشربا السعودي عبدالعزيز الرشيد، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية فالريو دي بارول.

وشهد الحفل تسليم الشربا السعودي المطرقة الفخرية التي جرت العادة على استخدامها خلال اجتماعات الشربا من قبل الرئيس خصوصاً في اختتام الاجتماعات، والذي بدأ هذا التقليد خلال رئاسة الصين لمجموعة العشرين في العام 2016م، ومنذ ذلك الحين يتم تسليم المطرقة لكل رئاسة تالية.

وبهذه المناسبة قال الشربا السعودي عبدالعزيز الرشيد: تقدّر المملكة العربية السعودية شراكتها مع إيطاليا وتشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، ونؤكد دعمنا لشركائنا الإيطاليين في الترويكا لعقد قمة ناجحة ومهمة، كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة واستمرار تطوير الشراكة الإيطالية السعودية.

يُذكر أن المملكة ترأست مجموعة العشرين خلال عام 2020م، وهي ملتزمة بمواصلة العمل بنفس روح التعاون والتضامن مع الرئاسة الإيطالية من أجل نمو قوي ومستدام وشامل، كما أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا – الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين- والمملكة العربية السعودية – الرئاسة السابقة- وإندونيسيا – الرئاسة اللاحقة للعام 2022م.

وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنبًا إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة.

وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصاد القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

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