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بمشاركة 44 حكمًا.. لجنة الحكام تختتم اجتماعها التاسع بحكام دوري المحترفين

اختتمت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعها التاسع بحكام دوري المحترفين، بحضور رئيس اللجنة الإسباني فيرناندو تريساكو، ومدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو، بمشاركة 44 حكمًا وحكمًا مساعدًا.

واستمرت الاجتماعات لمدة يومين، تم التركيز خلالهما على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR من خلال توزيع الحكام إلى 10 مجموعات، والعمل على جهاز التقنية، مع محاكاة حالات واقعية من المباريات من خلال التمارين بشكل مكثف. كما تمت مناقشة حالات الجولة الحادية عشرة، وإجراء اختبارات عدة في القانون وحالات الفيديو.

يُذكر أن اللجنة عمدت إلى إقامة الاجتماع على يومين لإتاحة الفرصة للحكام كافة لزيادة التدريب، فيما ستواصل اللجنة العمل على الوتيرة نفسها من خلال التدريب بشكل مستمر على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 44 حكمًا.. لجنة الحكام تختتم اجتماعها التاسع بحكام دوري المحترفين
سبق

اختتمت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعها التاسع بحكام دوري المحترفين، بحضور رئيس اللجنة الإسباني فيرناندو تريساكو، ومدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو، بمشاركة 44 حكمًا وحكمًا مساعدًا.

واستمرت الاجتماعات لمدة يومين، تم التركيز خلالهما على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR من خلال توزيع الحكام إلى 10 مجموعات، والعمل على جهاز التقنية، مع محاكاة حالات واقعية من المباريات من خلال التمارين بشكل مكثف. كما تمت مناقشة حالات الجولة الحادية عشرة، وإجراء اختبارات عدة في القانون وحالات الفيديو.

يُذكر أن اللجنة عمدت إلى إقامة الاجتماع على يومين لإتاحة الفرصة للحكام كافة لزيادة التدريب، فيما ستواصل اللجنة العمل على الوتيرة نفسها من خلال التدريب بشكل مستمر على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:06 PM

بمشاركة 44 حكمًا.. لجنة الحكام تختتم اجتماعها التاسع بحكام دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعها التاسع بحكام دوري المحترفين، بحضور رئيس اللجنة الإسباني فيرناندو تريساكو، ومدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو، بمشاركة 44 حكمًا وحكمًا مساعدًا.

واستمرت الاجتماعات لمدة يومين، تم التركيز خلالهما على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR من خلال توزيع الحكام إلى 10 مجموعات، والعمل على جهاز التقنية، مع محاكاة حالات واقعية من المباريات من خلال التمارين بشكل مكثف. كما تمت مناقشة حالات الجولة الحادية عشرة، وإجراء اختبارات عدة في القانون وحالات الفيديو.

يُذكر أن اللجنة عمدت إلى إقامة الاجتماع على يومين لإتاحة الفرصة للحكام كافة لزيادة التدريب، فيما ستواصل اللجنة العمل على الوتيرة نفسها من خلال التدريب بشكل مستمر على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

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