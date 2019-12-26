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مدرب الشباب: تنتظرنا مباراة مهمة وقوية أمام فريق كبير

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي

قال لويس غارسيا المدير الفني للشباب: تنتظرنا يوم السبت مباراة مهمة وقوية أمام فريق كبير، ولديه لاعبون مميزون، والمباراة ستكون جميلة ومثيرة وتعني لنا الكثير، والفوز في المباراة الماضية أمام الشرطة العراقي بنتيجة كبيرة سيكون حافزًا لنا لتقديم مستوى مميز، وسنواصل الانتصارات.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام الأهلي ضمن الجولة 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: لدينا قرابة ثمانية غيابات، ما بين لاعبين مصابين وإيقافات، وآخرين لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي، لكنني أثق بشكل كبير في اللاعبين الموجودين، معنوياتنا مرتفعة وسنقدم أداء كبيراً يرضي جماهيرنا، ونتمنى تحقيق نقاط المباراة لنهديها لهم.

وأضاف: أسعى لبناء هوية مميزة للفريق، وذلك من خلال العمل الجاد، وأتمنى أن نعيد شيئًا من هوية الشباب، قبل وصولي إلى الرياض كانت لديّ معلومات وافرة عن نادي الشباب، ومن ضمنها أن لاعبه تركي العمار مميز وواعد وتحصّل على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، ولكني أنظر دائمًا إلى من يعطيني في التدريبات والمباريات.

وأوضح المدرب الإسباني أن تركي العمار لاعب شاب ولديه إمكانيات مميزة، وسيكون مستقبل الكرة السعودية، وهو يستحق المشاركة مع الفريق بشكل أساسي؛ لأنه لاعب واعد ستكون له كلمة مع فريق الشباب إذا استمرّ في تقديم مستوياته المميزة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب الأهلي الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الشباب: تنتظرنا مباراة مهمة وقوية أمام فريق كبير
سبق

قال لويس غارسيا المدير الفني للشباب: تنتظرنا يوم السبت مباراة مهمة وقوية أمام فريق كبير، ولديه لاعبون مميزون، والمباراة ستكون جميلة ومثيرة وتعني لنا الكثير، والفوز في المباراة الماضية أمام الشرطة العراقي بنتيجة كبيرة سيكون حافزًا لنا لتقديم مستوى مميز، وسنواصل الانتصارات.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام الأهلي ضمن الجولة 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: لدينا قرابة ثمانية غيابات، ما بين لاعبين مصابين وإيقافات، وآخرين لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي، لكنني أثق بشكل كبير في اللاعبين الموجودين، معنوياتنا مرتفعة وسنقدم أداء كبيراً يرضي جماهيرنا، ونتمنى تحقيق نقاط المباراة لنهديها لهم.

وأضاف: أسعى لبناء هوية مميزة للفريق، وذلك من خلال العمل الجاد، وأتمنى أن نعيد شيئًا من هوية الشباب، قبل وصولي إلى الرياض كانت لديّ معلومات وافرة عن نادي الشباب، ومن ضمنها أن لاعبه تركي العمار مميز وواعد وتحصّل على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، ولكني أنظر دائمًا إلى من يعطيني في التدريبات والمباريات.

وأوضح المدرب الإسباني أن تركي العمار لاعب شاب ولديه إمكانيات مميزة، وسيكون مستقبل الكرة السعودية، وهو يستحق المشاركة مع الفريق بشكل أساسي؛ لأنه لاعب واعد ستكون له كلمة مع فريق الشباب إذا استمرّ في تقديم مستوياته المميزة.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
09:21 PM

مدرب الشباب: تنتظرنا مباراة مهمة وقوية أمام فريق كبير

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال لويس غارسيا المدير الفني للشباب: تنتظرنا يوم السبت مباراة مهمة وقوية أمام فريق كبير، ولديه لاعبون مميزون، والمباراة ستكون جميلة ومثيرة وتعني لنا الكثير، والفوز في المباراة الماضية أمام الشرطة العراقي بنتيجة كبيرة سيكون حافزًا لنا لتقديم مستوى مميز، وسنواصل الانتصارات.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام الأهلي ضمن الجولة 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: لدينا قرابة ثمانية غيابات، ما بين لاعبين مصابين وإيقافات، وآخرين لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي، لكنني أثق بشكل كبير في اللاعبين الموجودين، معنوياتنا مرتفعة وسنقدم أداء كبيراً يرضي جماهيرنا، ونتمنى تحقيق نقاط المباراة لنهديها لهم.

وأضاف: أسعى لبناء هوية مميزة للفريق، وذلك من خلال العمل الجاد، وأتمنى أن نعيد شيئًا من هوية الشباب، قبل وصولي إلى الرياض كانت لديّ معلومات وافرة عن نادي الشباب، ومن ضمنها أن لاعبه تركي العمار مميز وواعد وتحصّل على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، ولكني أنظر دائمًا إلى من يعطيني في التدريبات والمباريات.

وأوضح المدرب الإسباني أن تركي العمار لاعب شاب ولديه إمكانيات مميزة، وسيكون مستقبل الكرة السعودية، وهو يستحق المشاركة مع الفريق بشكل أساسي؛ لأنه لاعب واعد ستكون له كلمة مع فريق الشباب إذا استمرّ في تقديم مستوياته المميزة.

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