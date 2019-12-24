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هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم.. الرياض "6"

وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة "الأرصاد"

أفاد المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء، بلغت في الرياض "6" درجات.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة في حائل بلغت "6" درجات؛ بينما بلغت في طريف "3" درجات" وفي القريات "0" درجة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم.. الرياض "6"
سبق

أفاد المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء، بلغت في الرياض "6" درجات.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة في حائل بلغت "6" درجات؛ بينما بلغت في طريف "3" درجات" وفي القريات "0" درجة.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
03:01 PM

هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم.. الرياض "6"

وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة "الأرصاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,379

أفاد المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء، بلغت في الرياض "6" درجات.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة في حائل بلغت "6" درجات؛ بينما بلغت في طريف "3" درجات" وفي القريات "0" درجة.

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