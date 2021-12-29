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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها الجديدة بجدة

واصلت استراتيجيتها التوسعية ودشّنت الفرع 272 على مستوى المملكة

دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، أحدث فروع الشركة بالمنطقة الغربية، والذي يحمل الرقم 272 على مستوى المملكة، وتم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وجاء افتتاح الفرع في جدة؛ نظرًا لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، وللوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وأضافت أن القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكافة شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّنت الشركة أن فرع جدة يحظى بموقع مميز على طريق الملك فهد بحي النزهة، وأقيم على مساحة إجمالية بلغت 1247 مترًا مربعًا، مجهزًا بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضًا قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء " اكتساب". وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها الجديدة بجدة
سبق

دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، أحدث فروع الشركة بالمنطقة الغربية، والذي يحمل الرقم 272 على مستوى المملكة، وتم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وجاء افتتاح الفرع في جدة؛ نظرًا لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، وللوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وأضافت أن القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكافة شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّنت الشركة أن فرع جدة يحظى بموقع مميز على طريق الملك فهد بحي النزهة، وأقيم على مساحة إجمالية بلغت 1247 مترًا مربعًا، مجهزًا بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضًا قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء " اكتساب". وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
03:42 PM

أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها الجديدة بجدة

واصلت استراتيجيتها التوسعية ودشّنت الفرع 272 على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، أحدث فروع الشركة بالمنطقة الغربية، والذي يحمل الرقم 272 على مستوى المملكة، وتم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وجاء افتتاح الفرع في جدة؛ نظرًا لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، وللوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وأضافت أن القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكافة شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّنت الشركة أن فرع جدة يحظى بموقع مميز على طريق الملك فهد بحي النزهة، وأقيم على مساحة إجمالية بلغت 1247 مترًا مربعًا، مجهزًا بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضًا قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء " اكتساب". وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

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