احترازات تضمن سلامتك.. صور ترصد رحلة تعقيم الكتب بمكتبة الحرم

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إنها ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، تقوم بتطبيق عددٍ من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة رواد مكتبة الحرم المكي الشريف، بحي بطحاء قريش في مكة المكرمة؛ حيث وفرت أجهزة تعمل بأشعة الأوزون لتعقيم المخطوطات التاريخية والكتب، بعد استخدامها. وأوضح مسؤول وحدة التعقيم بالمكتبة خالد الزهراني، أن المكتبة وفرت جهاز التعقيم الخاص بالكتب، وذلك لحماية الكتب بعد الاطلاع عليها من قبل الزوار والباحثين في المكتبة. وذكر "الزهراني" أن الجهاز يستوعب ما يقدر بـ(100) كتاب، توضع بجوار بعضها، وتستغرق مدة تعقيمها وتنظيفها من البكتيريا والمواد الضارة ما يقارب (8) ساعات. وعن آلية وصول الكتب من قاعة الاطلاع وصولاً للجهاز، أوضح "الزهراني" أن الوحدة تستلم الكتب بشكل دوري؛ حيث يتم نقلها عبر عربات مخصصة للنقل ومغلفة بصورة كاملة، وتوضع مباشرة داخل الجهاز لتعقيمها، ثم إعادتها إلى أوعيتها ليستفيد منها رواد المكتبة. كما أبان "الزهراني" أن آلية عمل الجهاز تقوم بسحب الكمية الكافية من الأكسجين التي بداخله، ومن ثم تحويله مع مرور الوقت إلى أشعة الأوزون، للإسهام في الحفاظ على جودة الورق وتعقيمه بشكل كامل. كما أشار إلى أن مكتبة الحرم المكي الشريف تعمل على خدمة روادها عبر استلام الكتب وتعقيمها من خارج المكتبة، وذلك في سبيل خدمة طلبة العلم والباحثين والمطلعين. من جهته بين رئيس قسم المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف عادل عيد، أن الجهاز الخاص بالمخطوطات التاريخية يعمل بكفاءة عالية، بحيث يعتني الجهاز بالمخطوطات التاريخية التي تذخر المكتبة بها على تنظيفها من الغبار وإزالة البكتيريا الضارة. وأشار "عيد" إلى أن الجهاز له ثلاث خصائص رئيسية؛ وهي التعقيم بأشعة الأوزون، وإزالة الغبار عبر الشفط، والأتربة عبر فرشة مخصصة لها تتسم بالنعومة وسلاسة الحركة، وذلك للحفظ على المخطوطات. وتتخذ مكتبة الحرم المكي الشريف العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حيث وضعت الإدارة جهاز القياس الذاتي على مدخل المبنى للكشف على الزوار والباحثين والموظفين من ارتفاع درجات الحرارة، بمتابعة منسوبي إدارة الأمن بشؤون الحرمين. وذكر مدير إدارة خدمات المكتبة وأمين المكتبة أيمن السهلي، أن المكتبة استقبلت ما يزيد على (1900) زائر من روادها منذ افتتاحها بعد انطلاق المرحلة الثالثة لعودة قاصدي الحرمين الشريفين. ولفت إلى أن عدد الزوار في قاعة الاطلاع يزيد على (50) شخصًا في الساعة الواحدة، وتستوعب القاعة ما بين (15) إلى (20) شخصًا تماشياً مع الإجراءات المتبعة. وتأتي هذه التدابير والإجراءات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- لخدمة قاصدي الحرمين، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

احترازات تضمن سلامتك.. صور ترصد رحلة تعقيم الكتب بمكتبة الحرم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-12 قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إنها ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، تقوم بتطبيق عددٍ من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة رواد مكتبة الحرم المكي الشريف، بحي بطحاء قريش في مكة المكرمة؛ حيث وفرت أجهزة تعمل بأشعة الأوزون لتعقيم المخطوطات التاريخية والكتب، بعد استخدامها.



وأوضح مسؤول وحدة التعقيم بالمكتبة خالد الزهراني، أن المكتبة وفرت جهاز التعقيم الخاص بالكتب، وذلك لحماية الكتب بعد الاطلاع عليها من قبل الزوار والباحثين في المكتبة.



وذكر "الزهراني" أن الجهاز يستوعب ما يقدر بـ(100) كتاب، توضع بجوار بعضها، وتستغرق مدة تعقيمها وتنظيفها من البكتيريا والمواد الضارة ما يقارب (8) ساعات.



وعن آلية وصول الكتب من قاعة الاطلاع وصولاً للجهاز، أوضح "الزهراني" أن الوحدة تستلم الكتب بشكل دوري؛ حيث يتم نقلها عبر عربات مخصصة للنقل ومغلفة بصورة كاملة، وتوضع مباشرة داخل الجهاز لتعقيمها، ثم إعادتها إلى أوعيتها ليستفيد منها رواد المكتبة.



كما أبان "الزهراني" أن آلية عمل الجهاز تقوم بسحب الكمية الكافية من الأكسجين التي بداخله، ومن ثم تحويله مع مرور الوقت إلى أشعة الأوزون، للإسهام في الحفاظ على جودة الورق وتعقيمه بشكل كامل.



كما أشار إلى أن مكتبة الحرم المكي الشريف تعمل على خدمة روادها عبر استلام الكتب وتعقيمها من خارج المكتبة، وذلك في سبيل خدمة طلبة العلم والباحثين والمطلعين.



من جهته بين رئيس قسم المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف عادل عيد، أن الجهاز الخاص بالمخطوطات التاريخية يعمل بكفاءة عالية، بحيث يعتني الجهاز بالمخطوطات التاريخية التي تذخر المكتبة بها على تنظيفها من الغبار وإزالة البكتيريا الضارة.



وأشار "عيد" إلى أن الجهاز له ثلاث خصائص رئيسية؛ وهي التعقيم بأشعة الأوزون، وإزالة الغبار عبر الشفط، والأتربة عبر فرشة مخصصة لها تتسم بالنعومة وسلاسة الحركة، وذلك للحفظ على المخطوطات.



وتتخذ مكتبة الحرم المكي الشريف العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حيث وضعت الإدارة جهاز القياس الذاتي على مدخل المبنى للكشف على الزوار والباحثين والموظفين من ارتفاع درجات الحرارة، بمتابعة منسوبي إدارة الأمن بشؤون الحرمين.



وذكر مدير إدارة خدمات المكتبة وأمين المكتبة أيمن السهلي، أن المكتبة استقبلت ما يزيد على (1900) زائر من روادها منذ افتتاحها بعد انطلاق المرحلة الثالثة لعودة قاصدي الحرمين الشريفين.



ولفت إلى أن عدد الزوار في قاعة الاطلاع يزيد على (50) شخصًا في الساعة الواحدة، وتستوعب القاعة ما بين (15) إلى (20) شخصًا تماشياً مع الإجراءات المتبعة.



وتأتي هذه التدابير والإجراءات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- لخدمة قاصدي الحرمين، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442 12:29 PM

احترازات تضمن سلامتك.. صور ترصد رحلة تعقيم الكتب بمكتبة الحرم ضمن عملية يقوم عليها جهاز يستوعب 100 كتاب.. 8 ساعات من التعقيم





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قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إنها ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، تقوم بتطبيق عددٍ من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة رواد مكتبة الحرم المكي الشريف، بحي بطحاء قريش في مكة المكرمة؛ حيث وفرت أجهزة تعمل بأشعة الأوزون لتعقيم المخطوطات التاريخية والكتب، بعد استخدامها.



وأوضح مسؤول وحدة التعقيم بالمكتبة خالد الزهراني، أن المكتبة وفرت جهاز التعقيم الخاص بالكتب، وذلك لحماية الكتب بعد الاطلاع عليها من قبل الزوار والباحثين في المكتبة.



وذكر "الزهراني" أن الجهاز يستوعب ما يقدر بـ(100) كتاب، توضع بجوار بعضها، وتستغرق مدة تعقيمها وتنظيفها من البكتيريا والمواد الضارة ما يقارب (8) ساعات.



وعن آلية وصول الكتب من قاعة الاطلاع وصولاً للجهاز، أوضح "الزهراني" أن الوحدة تستلم الكتب بشكل دوري؛ حيث يتم نقلها عبر عربات مخصصة للنقل ومغلفة بصورة كاملة، وتوضع مباشرة داخل الجهاز لتعقيمها، ثم إعادتها إلى أوعيتها ليستفيد منها رواد المكتبة.



كما أبان "الزهراني" أن آلية عمل الجهاز تقوم بسحب الكمية الكافية من الأكسجين التي بداخله، ومن ثم تحويله مع مرور الوقت إلى أشعة الأوزون، للإسهام في الحفاظ على جودة الورق وتعقيمه بشكل كامل.



كما أشار إلى أن مكتبة الحرم المكي الشريف تعمل على خدمة روادها عبر استلام الكتب وتعقيمها من خارج المكتبة، وذلك في سبيل خدمة طلبة العلم والباحثين والمطلعين.



من جهته بين رئيس قسم المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف عادل عيد، أن الجهاز الخاص بالمخطوطات التاريخية يعمل بكفاءة عالية، بحيث يعتني الجهاز بالمخطوطات التاريخية التي تذخر المكتبة بها على تنظيفها من الغبار وإزالة البكتيريا الضارة.



وأشار "عيد" إلى أن الجهاز له ثلاث خصائص رئيسية؛ وهي التعقيم بأشعة الأوزون، وإزالة الغبار عبر الشفط، والأتربة عبر فرشة مخصصة لها تتسم بالنعومة وسلاسة الحركة، وذلك للحفظ على المخطوطات.



وتتخذ مكتبة الحرم المكي الشريف العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حيث وضعت الإدارة جهاز القياس الذاتي على مدخل المبنى للكشف على الزوار والباحثين والموظفين من ارتفاع درجات الحرارة، بمتابعة منسوبي إدارة الأمن بشؤون الحرمين.



وذكر مدير إدارة خدمات المكتبة وأمين المكتبة أيمن السهلي، أن المكتبة استقبلت ما يزيد على (1900) زائر من روادها منذ افتتاحها بعد انطلاق المرحلة الثالثة لعودة قاصدي الحرمين الشريفين.



ولفت إلى أن عدد الزوار في قاعة الاطلاع يزيد على (50) شخصًا في الساعة الواحدة، وتستوعب القاعة ما بين (15) إلى (20) شخصًا تماشياً مع الإجراءات المتبعة.



وتأتي هذه التدابير والإجراءات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- لخدمة قاصدي الحرمين، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.