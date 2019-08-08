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فرع البيئة والمياه والزراعة بالقصيم يمنح مزارعي ومستثمري التمور شهادات لتصدير التمور

تزامناً مع موسم التمور الذي تشهده منطقة القصيم، والذي يقام خلاله أكبر مهرجان للتمور في المملكة، المقامة بمدينة التمور ببريدة.

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع؛ أن الفرع يقدم شهادة تصدير التمور للمزارعين ومستثمري التمور؛ حيث يمنح أي مؤسسة أو شركة ترغب بالتصدير من أي منفذ من منافذ المملكة، سواء أكان جويًّا أو بريًّا أو بحريًّا.

مشيداً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لقطاع النخيل والتمور، كما أشاد بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، للزراعة وقطاع النخيل في المنطقة على كافة الأصعدة، مؤكداً أن منطقة القصيم اشتهرت بوفرة التمور وجودتها، ومن الأهمية بمكان تصدير تمورها خارج المملكة.

لافتاً إلى أن فرع الوزارة بالقصيم يصدر شهادة لمستثمري ومزارعي التمور بشرط توفر شهادة منشأ من وزارة التجارة، وفاتورة توضح الكمية والقيمة.

يذكر أن مهرجان تمور بريدة 40 يعد ملتقى أساسيًّا لمستثمري ومستهلكي التمور داخل المملكة وخارجها، والذي يشهد حراكًا اقتصاديًّا متميزًا، ويقام على هامشه فعاليات وبرامج متنوعة تستهوي طبقات المجتمع، بمشاركة جهات حكومية وخيرية وأهلية ومجموعة من الأسر المنتجة والشباب والفتيات.

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فرع البيئة والمياه والزراعة بالقصيم يمنح مزارعي ومستثمري التمور شهادات لتصدير التمور
سبق

تزامناً مع موسم التمور الذي تشهده منطقة القصيم، والذي يقام خلاله أكبر مهرجان للتمور في المملكة، المقامة بمدينة التمور ببريدة.

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع؛ أن الفرع يقدم شهادة تصدير التمور للمزارعين ومستثمري التمور؛ حيث يمنح أي مؤسسة أو شركة ترغب بالتصدير من أي منفذ من منافذ المملكة، سواء أكان جويًّا أو بريًّا أو بحريًّا.

مشيداً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لقطاع النخيل والتمور، كما أشاد بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، للزراعة وقطاع النخيل في المنطقة على كافة الأصعدة، مؤكداً أن منطقة القصيم اشتهرت بوفرة التمور وجودتها، ومن الأهمية بمكان تصدير تمورها خارج المملكة.

لافتاً إلى أن فرع الوزارة بالقصيم يصدر شهادة لمستثمري ومزارعي التمور بشرط توفر شهادة منشأ من وزارة التجارة، وفاتورة توضح الكمية والقيمة.

يذكر أن مهرجان تمور بريدة 40 يعد ملتقى أساسيًّا لمستثمري ومستهلكي التمور داخل المملكة وخارجها، والذي يشهد حراكًا اقتصاديًّا متميزًا، ويقام على هامشه فعاليات وبرامج متنوعة تستهوي طبقات المجتمع، بمشاركة جهات حكومية وخيرية وأهلية ومجموعة من الأسر المنتجة والشباب والفتيات.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
05:13 PM

فرع البيئة والمياه والزراعة بالقصيم يمنح مزارعي ومستثمري التمور شهادات لتصدير التمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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تزامناً مع موسم التمور الذي تشهده منطقة القصيم، والذي يقام خلاله أكبر مهرجان للتمور في المملكة، المقامة بمدينة التمور ببريدة.

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع؛ أن الفرع يقدم شهادة تصدير التمور للمزارعين ومستثمري التمور؛ حيث يمنح أي مؤسسة أو شركة ترغب بالتصدير من أي منفذ من منافذ المملكة، سواء أكان جويًّا أو بريًّا أو بحريًّا.

مشيداً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لقطاع النخيل والتمور، كما أشاد بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، للزراعة وقطاع النخيل في المنطقة على كافة الأصعدة، مؤكداً أن منطقة القصيم اشتهرت بوفرة التمور وجودتها، ومن الأهمية بمكان تصدير تمورها خارج المملكة.

لافتاً إلى أن فرع الوزارة بالقصيم يصدر شهادة لمستثمري ومزارعي التمور بشرط توفر شهادة منشأ من وزارة التجارة، وفاتورة توضح الكمية والقيمة.

يذكر أن مهرجان تمور بريدة 40 يعد ملتقى أساسيًّا لمستثمري ومستهلكي التمور داخل المملكة وخارجها، والذي يشهد حراكًا اقتصاديًّا متميزًا، ويقام على هامشه فعاليات وبرامج متنوعة تستهوي طبقات المجتمع، بمشاركة جهات حكومية وخيرية وأهلية ومجموعة من الأسر المنتجة والشباب والفتيات.

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