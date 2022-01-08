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الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشاورات أولية للخروج من الأزمة السودانية

"بيرتس" لفت إلى أن العنف ضد المتظاهرين يسهم في انعدام الثقة

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم (السبت)، إطلاق مشاورات أولية بشأن العملية السياسية في السودان.

وأفاد "بيرتس" في بيان بأن تلك المشاورات تهدف لدعم التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية، التي تشهدها البلاد والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.

وأدان الممثل الأممي العنف ضد المتظاهرين، لافتاً إلى أنه يسهم في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان.

عبر عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشاورات أولية للخروج من الأزمة السودانية
سبق

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم (السبت)، إطلاق مشاورات أولية بشأن العملية السياسية في السودان.

وأفاد "بيرتس" في بيان بأن تلك المشاورات تهدف لدعم التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية، التي تشهدها البلاد والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.

وأدان الممثل الأممي العنف ضد المتظاهرين، لافتاً إلى أنه يسهم في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان.

عبر عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
04:30 PM

الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشاورات أولية للخروج من الأزمة السودانية

"بيرتس" لفت إلى أن العنف ضد المتظاهرين يسهم في انعدام الثقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم (السبت)، إطلاق مشاورات أولية بشأن العملية السياسية في السودان.

وأفاد "بيرتس" في بيان بأن تلك المشاورات تهدف لدعم التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية، التي تشهدها البلاد والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.

وأدان الممثل الأممي العنف ضد المتظاهرين، لافتاً إلى أنه يسهم في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان.

عبر عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة.

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