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حفر الباطن.. تدخّل جراحي ناجح لإعادة الحركة لمصاب في حادث سير

تسبب له في كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرة القطنية الأولى

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى حفر الباطن المركزي، من التعامل بنجاح مع حالة مصاب في حادث سير، تَسبب له في كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرة القطنية الأولى، مع ضغط على الحبل الشوكي؛ مما أدى إلى فقدانه للحركة بشكل كامل.

وعلى الفور أجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة استمرت 4 ساعات، تم خلالها تثبيت العمود الفقري على مستوى الفقرات الصدرية والقطنية، وإزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وقد تماثل المصاب للشفاء -ولله الحمد- بعد أن استعاد الحركة بشكل كامل، مع التحكم بجميع الوظائف الأخرى.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حفر الباطن.. تدخّل جراحي ناجح لإعادة الحركة لمصاب في حادث سير
سبق

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى حفر الباطن المركزي، من التعامل بنجاح مع حالة مصاب في حادث سير، تَسبب له في كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرة القطنية الأولى، مع ضغط على الحبل الشوكي؛ مما أدى إلى فقدانه للحركة بشكل كامل.

وعلى الفور أجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة استمرت 4 ساعات، تم خلالها تثبيت العمود الفقري على مستوى الفقرات الصدرية والقطنية، وإزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وقد تماثل المصاب للشفاء -ولله الحمد- بعد أن استعاد الحركة بشكل كامل، مع التحكم بجميع الوظائف الأخرى.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
10:38 AM

حفر الباطن.. تدخّل جراحي ناجح لإعادة الحركة لمصاب في حادث سير

تسبب له في كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرة القطنية الأولى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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تمكّن الفريق الطبي في مستشفى حفر الباطن المركزي، من التعامل بنجاح مع حالة مصاب في حادث سير، تَسبب له في كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرة القطنية الأولى، مع ضغط على الحبل الشوكي؛ مما أدى إلى فقدانه للحركة بشكل كامل.

وعلى الفور أجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة استمرت 4 ساعات، تم خلالها تثبيت العمود الفقري على مستوى الفقرات الصدرية والقطنية، وإزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وقد تماثل المصاب للشفاء -ولله الحمد- بعد أن استعاد الحركة بشكل كامل، مع التحكم بجميع الوظائف الأخرى.

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