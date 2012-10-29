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بلدية الليث تغلق محطة وقود بعد تضرر عدد من المركبات

بعد بلاغ رسمي.. وسحب عينة من البنزين لفحصها

أغلقت بلدية الليث محطة وقود تقع داخل المحافظة بعد تلقي بلاغ عن تعطل عدد من المركبات بعد تعبئتها بالبنزين من تلك المحطة.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغ ضد إحدى محطات الوقود، يشتكون من تضرر مركباتهم بعد تزويدها بها.

وباشرت بلدية الليث الموقع وسحبت عينة من الوقود وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامته، وإغلاق المحطة احترازيًّا، لحين ظهور نتيجة العينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية الليث تغلق محطة وقود بعد تضرر عدد من المركبات
سبق

أغلقت بلدية الليث محطة وقود تقع داخل المحافظة بعد تلقي بلاغ عن تعطل عدد من المركبات بعد تعبئتها بالبنزين من تلك المحطة.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغ ضد إحدى محطات الوقود، يشتكون من تضرر مركباتهم بعد تزويدها بها.

وباشرت بلدية الليث الموقع وسحبت عينة من الوقود وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامته، وإغلاق المحطة احترازيًّا، لحين ظهور نتيجة العينة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
07:36 PM

بلدية الليث تغلق محطة وقود بعد تضرر عدد من المركبات

بعد بلاغ رسمي.. وسحب عينة من البنزين لفحصها

A A A
عوض الفهمي - الليث
3
987

أغلقت بلدية الليث محطة وقود تقع داخل المحافظة بعد تلقي بلاغ عن تعطل عدد من المركبات بعد تعبئتها بالبنزين من تلك المحطة.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغ ضد إحدى محطات الوقود، يشتكون من تضرر مركباتهم بعد تزويدها بها.

وباشرت بلدية الليث الموقع وسحبت عينة من الوقود وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامته، وإغلاق المحطة احترازيًّا، لحين ظهور نتيجة العينة.

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