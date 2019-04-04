النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالتفاصيل .. تعرَّف على أوقات دوام البنوك خلال رمضان وإجازتَيْ العيدَيْن 2019

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعميماً للبنوك والمصارف العامة؛ لإيضاح أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك وإجازتَيْ عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ.

وأكّدت المؤسسة في تعميمها أن أوقات العمل اليومية للبنوك بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان، ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وذكرت أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان، الموافق 30 / 5 / 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 6 شوال، الموافق 9/ 6/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وحدّدت بداية إجازة عيد الأضحى مع نهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، الموافق 8/ 8/ 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18/ 8/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وتقرّر أن تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتَي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت؛ وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة فتح البنوك عدداً من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان، والأماكن التي تستدعي الحاجة فيها إلى التعامل مع البنوك، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، وإعلان ذلك بالوسائل المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالتفاصيل .. تعرَّف على أوقات دوام البنوك خلال رمضان وإجازتَيْ العيدَيْن 2019
سبق

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعميماً للبنوك والمصارف العامة؛ لإيضاح أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك وإجازتَيْ عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ.

وأكّدت المؤسسة في تعميمها أن أوقات العمل اليومية للبنوك بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان، ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وذكرت أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان، الموافق 30 / 5 / 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 6 شوال، الموافق 9/ 6/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وحدّدت بداية إجازة عيد الأضحى مع نهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، الموافق 8/ 8/ 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18/ 8/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وتقرّر أن تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتَي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت؛ وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة فتح البنوك عدداً من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان، والأماكن التي تستدعي الحاجة فيها إلى التعامل مع البنوك، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، وإعلان ذلك بالوسائل المناسبة.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
06:47 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
07:52 PM

بالتفاصيل .. تعرَّف على أوقات دوام البنوك خلال رمضان وإجازتَيْ العيدَيْن 2019

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
8,535

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعميماً للبنوك والمصارف العامة؛ لإيضاح أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك وإجازتَيْ عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ.

وأكّدت المؤسسة في تعميمها أن أوقات العمل اليومية للبنوك بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان، ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وذكرت أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان، الموافق 30 / 5 / 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 6 شوال، الموافق 9/ 6/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وحدّدت بداية إجازة عيد الأضحى مع نهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، الموافق 8/ 8/ 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18/ 8/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وتقرّر أن تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتَي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت؛ وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة فتح البنوك عدداً من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان، والأماكن التي تستدعي الحاجة فيها إلى التعامل مع البنوك، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، وإعلان ذلك بالوسائل المناسبة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,176
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,438
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,158
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,042

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة