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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.5 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11373.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار، والتصنيع، ونادك، وباتك، وصدر، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وشركة المعمر، وريدان، وبروج للتأمين، وبوبا العربية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.51% و1.88%.

وكانت أسهم شركات التصنيع، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات التصنيع، وصدر، والراجحي، وكيمانول، وشمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 236.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25614.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1759 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11373.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار، والتصنيع، ونادك، وباتك، وصدر، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وشركة المعمر، وريدان، وبروج للتأمين، وبوبا العربية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.51% و1.88%.

وكانت أسهم شركات التصنيع، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات التصنيع، وصدر، والراجحي، وكيمانول، وشمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 236.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25614.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1759 صفقة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.5 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11373.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار، والتصنيع، ونادك، وباتك، وصدر، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وشركة المعمر، وريدان، وبروج للتأمين، وبوبا العربية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.51% و1.88%.

وكانت أسهم شركات التصنيع، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات التصنيع، وصدر، والراجحي، وكيمانول، وشمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 236.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25614.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1759 صفقة.

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