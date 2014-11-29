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"ترامب" يُصر: الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"

في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات إن الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"، لافتاً إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلاً منه.
وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": إن القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، ليقولوا له "إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق".
ولفت ترامب إلى أنه "يعرف أشخاصاً تلقوا "اثنين أو ثلاثة أو أربعة" بطاقات اقتراع عبر البريد" وأضاف: "هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير.. إنه أكبر تزوير في بلادنا".
وتابع ترامب أنه "حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت"، مجدداً تأكيده على أن "هذه الانتخابات مزورة بالكامل".
وأشار ترامب إلى أنه تم "إلقاء بطاقات التصويت"، وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات.
وأضاف ترامب أنه "لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما نقول"، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، وقال: "في أي بلد نعيش؟ وأي انتخابات هذه؟".
وقال ترامب إن ما جرى في جورجيا كارثي، معتبرا أن "حاكم جورجيا كان عاراً، وأنه أخطأ حين أيده يوماً ما".
وقال ترامب: يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة، ولن أتحدث عن التواريخ التي يتحدثون عنها لتحديد الفائز.

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"ترامب" يُصر: الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات إن الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"، لافتاً إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلاً منه.
وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": إن القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، ليقولوا له "إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق".
ولفت ترامب إلى أنه "يعرف أشخاصاً تلقوا "اثنين أو ثلاثة أو أربعة" بطاقات اقتراع عبر البريد" وأضاف: "هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير.. إنه أكبر تزوير في بلادنا".
وتابع ترامب أنه "حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت"، مجدداً تأكيده على أن "هذه الانتخابات مزورة بالكامل".
وأشار ترامب إلى أنه تم "إلقاء بطاقات التصويت"، وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات.
وأضاف ترامب أنه "لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما نقول"، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، وقال: "في أي بلد نعيش؟ وأي انتخابات هذه؟".
وقال ترامب إن ما جرى في جورجيا كارثي، معتبرا أن "حاكم جورجيا كان عاراً، وأنه أخطأ حين أيده يوماً ما".
وقال ترامب: يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة، ولن أتحدث عن التواريخ التي يتحدثون عنها لتحديد الفائز.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
06:51 PM

"ترامب" يُصر: الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"

في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات إن الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"، لافتاً إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلاً منه.
وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": إن القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، ليقولوا له "إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق".
ولفت ترامب إلى أنه "يعرف أشخاصاً تلقوا "اثنين أو ثلاثة أو أربعة" بطاقات اقتراع عبر البريد" وأضاف: "هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير.. إنه أكبر تزوير في بلادنا".
وتابع ترامب أنه "حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت"، مجدداً تأكيده على أن "هذه الانتخابات مزورة بالكامل".
وأشار ترامب إلى أنه تم "إلقاء بطاقات التصويت"، وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات.
وأضاف ترامب أنه "لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما نقول"، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، وقال: "في أي بلد نعيش؟ وأي انتخابات هذه؟".
وقال ترامب إن ما جرى في جورجيا كارثي، معتبرا أن "حاكم جورجيا كان عاراً، وأنه أخطأ حين أيده يوماً ما".
وقال ترامب: يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة، ولن أتحدث عن التواريخ التي يتحدثون عنها لتحديد الفائز.

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