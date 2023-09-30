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تدمير آليات بمن عليها.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر موجعة جنوب مأرب

استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا

كبد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر موجعة في الأرواح والمعدّات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات، مما أسفر عن تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر الميليشيات.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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تدمير آليات بمن عليها.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر موجعة جنوب مأرب
سبق

كبد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر موجعة في الأرواح والمعدّات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات، مما أسفر عن تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر الميليشيات.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:05 PM

تدمير آليات بمن عليها.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر موجعة جنوب مأرب

استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كبد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر موجعة في الأرواح والمعدّات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات، مما أسفر عن تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر الميليشيات.

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